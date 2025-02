A- A+

Região Metropolitana do Recife Carnaval 2025: com o Bloco Vassourão, garis lavam ladeiras de Olinda para abertura oficial da festa Cerca de 50 profissionais da limpeza urbana se concentraram no Mercado da Ribeira

Antes da abertura oficial do Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, o tradicional Bloco Vassourão, formado pelos garis da prefeitura da cidade, saiu às ruas, na manhã desta quinta-feira (27), para a simbólica lavagem das ladeiras.

Com vassouras nas mãos e muita animação, cerca de 50 profissionais da limpeza urbana se concentraram no Mercado da Ribeira nas primeiras horas do dia.



O cortejo saiu depois das 6h da manhã ao som de uma orquestra de frevo. A limpeza simbólica das ladeiras contou com um caminhão-pipa carregado com 10 mil litros de água, além de pulverizadores com essência de eucalipto.

Garis fazem a tradicional lavagem das ladeiras de Olinda antes no início do Carnaval | Foto: Alice Mafra/Secom Olinda

O grupo percorreu as principais vias do Sítio Histórico, passando pelo Palácio dos Governadores, rua 27 de Janeiro, finalizando o trajeto na Igreja de São Pedro.



A primeira edição do Bloco Vassourão ocorreu em 1984, e desde então, a iniciativa se consolidou como um importante marco do período momesco.

“É uma satisfação enorme acompanhar essa iniciativa. Temos uma equipe competente que trabalha dia e noite para manter a cidade limpa e acolhedora para todos”, destacou o secretário de Gestão Urbana de Olinda, Pedro Sampaio.

Veja também