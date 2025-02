Carnaval 2025: com Raphaela Santos, Nonô Germano e Conde, Jaboatão divulga programação da festa

A- A+

Raphaela Santos, Nonô Germano, Conde Só Brega, Irah Caldeira e Sedutora são algumas das atrações do Carnaval 2025 de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A programação, que começa na sexta-feira (28), foi divulgada pelo prefeito Mano Medeiros, nesta quarta (26). Serão três polos fixos, oito polos itinerantes e a Caravana da Folia, percorrendo as sete regionais do município.



Com o tema “Jaboatão, minha terra, meu lugar”, a festa deste ano homenageia o maestro Ricardo Diniz, a Companhia de Dança Valdeck Farias e o Mestre Saúba.

“Será uma festa com muita valorização da cultura local, como sempre temos priorizado em nossa gestão, 87% da grade é composta por artistas jaboatonenses, mas também teremos artistas estaduais e nacionais”, afirmou Mano Medeiros.

Os três polos fixos serão em Jaboatão Centro (Casa da Cultura), no Parque da Cidade (Prazeres) e na praia de Piedade. Já os oito polos itinerantes serão nos seguintes pontos:



- Estação Cidadania;

- Praça do Curado IV;

- Terminal de Marcos Freire;

- Praça Rita Barradas;

- Praça Murilo Braga;

- Curado II (avenida Dolores Duran);

- Praça Abdu Cabus;

- Jordão (avenida Agostinho Sales).

Segundo a gestão, a abertura do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes, na sexta-feira (28), será com desfile dos blocos Baronesa, Zé Pereira e Folia Já.



A concentração será na ladeira de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, às 17h. Já a abertura oficial ocorrerá no palco montado no estacionamento da Casa da Cultura, às 19h.

Confira programação completa do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes:

Sexta-feira (28/02)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 19h:

- Orquestra 90 graus e convidados

- Resenha da Juju

- Michele Andrade

Sábado (01/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Rebeldes do Samba

- Pedrinho Love

- Caboclinho Tupinambá

- Raphaela Santos

- Conde Só Brega

- Dedé A+ de 1000

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Quebra Galho

- A Barka Maluca

Polo Praias, a partir das 17h30:

- Irah Caldeira

- Allan Carlos

Polo itinerante Regional 2 - Estação Cidadania, a partir das 17h30:

- Boneca Encantada

- Bilé Ares

Polo itinerante Regional 3 - praça do Curado IV, a partir das 20h:

- Marília Marques

- Emerson 7K



Domingo (02/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Coco do Serrote

- Banda Lingerie

- Flabelo do Amor

- Dayse Santana

- Sedutora

- Sem Compromisso

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Popular Itinerante

- Tio Geraldo

Polo Praias, a partir das 17h:

- Nonô Germano

- Telmo Santiago

Polo itinerante Regional 4 - Terminal de Muribeca, a partir das 18h:

- Vítor Keysh

- Helton Lima

- Junior Canibal

Polo itinerante Regional 6 - praça Rita Barradas, a partir das 18h:

- Alisson Príncipe

- Wagner Pressão



Segunda-feira (03/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Bateria Sambart

- Clara Sobral

- Coco do Rosário

- Rafa Pesadão

- Nosos Sentimento

- Sheldon

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Tropicana

- Tio Bruninho

Polo Praias, a partir das 17h:

- Gerlane Lopes

- Forró Sambado e Letto do Cavaco

Polo itinerante Regional 2 - praça Murilo Braga, a partir das 18h:

- Léo Hall

- Alessandra Vieira (Xuxinha)

Polo itinerante Regional 3 - Curado II (avenida Dolores Duran), a partir das 18h:

- Nattan Love

- Marcelo Pernambucano

- João do Morro

Terça-feira (04/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Maracatu Aurora Africana

- Jeanny Cris

- Maracatu Xangô Alafim

- Sambagagem

- Grupo Revelação

- Iguinho e Lulinha

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Frevo no Pé

- Cia Valdeck Farias

Polo Praias, a partir das 17h:

- Rucca e banda

- Monike Carvalho

Polo itinerante Regional 6 - praça Abdu Cabus, a partir das 17h30:

- Orquestra de Frevo Evoé

- Banda Alegria de Brincar

Polo itinerante Regional 7 - Jordão, a partir das 18h:

- Condinho

- Banda D’Virote

- Carla Alves

