Shows Carnaval 2025: Começa nesta sexta-feira (28) a programação musical do Polo Novo Cais, no Recife Apresentações acontecem próximo à Ponte Maurício de Nassau até a próxima terça (4). Entre as atrações estão Bonsucesso Samba Clube, Orquestra de Bolso, Jader, Rabecado, Orquestra Backstage, Família Salustiano e Família Rabecada

O Polo Novo Cais, pelo terceiro ano, ancora a cena musical do Recife às margens do Rio Capibaribe. Foto: Gabriel Melo/PCR.

Começa nesta sexta-feira (28) a programação do Polo Novo Cais no Carnaval 2025, que, pelo terceiro ano, ancora a cena musical do Recife às margens do Rio Capibaribe.

A programação do polo, que fica localizado próximo à Ponte Maurício de Nassau, nas imediações do Armazém do Campo, segue até a próxima terça-feira (4). O evento começa sempre às 18h, com a última atração subindo ao palco às 23h50. Serão cinco dias dedicados à cultura popular, unindo produções contemporâneas e tradicionais.

Carnaval 2025

No intervalo de cada show, o DJ May comanda o som eletrônico. Cada um dos dias de festa do Carnaval 2025 no Polo Novo Cais contará com seis atrações. Entre as atrações estão Bonsucesso Samba Clube, Orquestra de Bolso, Jader, Rabecado, Orquestra Backstage, Família Salustiano e Família Rabecada, Isabela Moraes, Dunas do Barato, entre outros nomes.

Confira a programação completa do Polo Novo Cais no Carnaval 2025:



Sexta-feira (28)

18h - Mestre Anderson Miguel (Ciranda Raiz da Mata Norte).

19h10 - Jambre

20h20 - Valdir Afonjar

21h30 - Carranza

22h40 - Bonsucesso Samba Clube

23h50 - Orquestra de Bolso

*Intervalos: DJ May

Sábado (1°)

18h - Marcelo Cavalcante

19h10 - Geraldo Maia

20h20 - Rabecado

21h30 - Fsnipes

22h40 - Juba Valença

23h50 - Orquestra Backstage

*Intervalos: DJ May



Domingo (2)

18h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h10 - Pacua e Via Sat

20h20 - Ciel Santos

21h30 - Caetana

22h40 - Isabela Moraes

23h50 - Jader

*Intervalos: DJ May

Segunda-feira (3)

18h - Poli

19h10 - Tibério Azul

20h20 - Banda Plugins

21h30 - Lucinha Guerra

22h40 - Bule

23h50 - Vinicius Barros

*Intervalos: DJ May

Terça-feira (4)

18h - Alex Mono e um Frevo Impossível (Part. esp. Publius Lentulus e Juvenil Silva)

19h10 - Kelly Rosa

20h20 - Mazuli

21h30 - Carlos Filho

22h40 - Pandeirada - Miguel Marinho

23h50 - Dunas do Barato

*Intervalos: DJ May

A programação completa do Carnaval 2025 pode ser conferida no site do Carnaval do Recife: carnaval.recife.pe.gov.br.

