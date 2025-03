A- A+

Bairro do Recife Carnaval 2025: confira a programação desta segunda (3) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife Karynna Spinelli leva todo o seu samba e brilho ao público às 18h

Com a presença marcantes das mulheres, a programação desta segunda-feira de Carnaval (3) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife promete agitar ainda mais os festejos carnavalescos do Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana.



Às 15h, as vozes femininas da Orquestra 100% Mulher se reúnem para colocar todo mundo para cantar e dançar.



Já às 16h, é a vez do Afoxé Ogbon Obá levar ritmo e cultura ao palco do Governo do Estado.



Na sequência, às 17h, o Grupo Bongar reúne alfaia, ganzá, abê, caixa e congas para apresentação no "Pernambuco Meu País".



E para encerrar as atrações da segunda, Karynna Spinelli leva todo o seu samba e brilho ao público às 18h.

Confira programação desta segunda-feira (3) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife:

15h - Orquestra 100% Mulher

16h - Afoxé Ogbon Obá

17h - Grupo Bongar

18h - Karynna Spinelli e Helena Cristina (participação)

Confira programação do palco "Pernambuco Meu País" no Recife para os próximos dias:

Terça-feira (4/03)

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Juninho do Coco

17h - Larissa Lisboa

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga.

