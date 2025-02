A- A+

Bairro do Recife Carnaval 2025: confira a programação desta sexta-feira (28) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife Na data, o Mestre Galo Preto abre as apresentações, seguido pela Família Salustiano e a Rabeca Encantada, às 16h

Uma das grandes novidades do Carnaval 2025, o palco "Pernambuco Meu País", montado no jardim do museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana, reúne artistas da cultura popular.



Realizado pelo Governo do Estado, a estrutura receberá atrações a partir das 15h. No local, os shows devem seguir até as 19h. Iniciada no último dia 21 de fevereiro, a programação será retomada nesta sexta-feira (28).



Na data, o Mestre Galo Preto abre as apresentações, seguido pela Família Salustiano e a Rabeca Encantada, às 16h. O artista Nailson Vieira e o Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata sobem ao palco às 17h.



Às 18h, a programação da sexta (28) será encerrada com o Grêmio Recreativo Escola de Samba d’Breck, e participação de Gabi do Carmo.



Confira programação desta sexta-feira (28) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife:

15h - Mestre Galo Preto

16h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h - Nailson Vieira e Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata (participação)

18h - Grêmio Recreativo Escola de Samba d’Breck e Gabi do Carmo (participação).

Confira programação do palco "Pernambuco Meu País" no Recife para os próximos dias:

Sábado (1/03)

15h - Mãe Beth de Oxum - Coco de Umbigada

16h - Orquestra Iorubás de Pernambuco

17h - Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna

18h - Maciel Salú com participação de Mano de Baé



Domingo (2/03)

15h - Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro

16h - Maracatu Nação Pernambuco com participação de Charles Theone

17h - Sambadeiras com participação de Natascha Falcão

18h - Mestre Ambrósio



Segunda (3/03)

15h - Orquestra 100% Mulher

16h - Afoxé Ogbon Obá

17h | Grupo Bongar

18h | Karynna Spinelli e Helena Cristina (participação)



Terça-feira (4/03)

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Juninho do Coco

17h - Larissa Lisboa

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga.

