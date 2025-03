A- A+

Bairro do Recife Carnaval 2025: confira a programação desta terça-feira (4) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério levam muito frevo e diversão ao brincantes, a partir das 18h30

A programação do palco "Pernambuco Meu País" no Recife termina nesta terça-feira (4).



Para findar o ciclo de apresentações no Carnaval 2025, o projeto do Governo do Estado reúne nomes do frevo e coco no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana.



O Mestre João Limoeiro abre a grade de atrações da terça, às 15h. Logo depois, às 16h, é a vez de Juninho do Coco subir ao palco.



Às 17h, o público vai curtir toda a musicalidade da artista Larissa Lisboa.



Para encerrar com o gostinho de quero mais, o Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério levam muito frevo e diversão ao brincantes, a partir das 18h30.

Confira programação desta terça-feira (4) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife:

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Juninho do Coco

17h - Larissa Lisboa

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga.

