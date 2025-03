A- A+

Bairro do Recife Carnaval 2025: confira a programação deste sábado (1º) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife Programação começa com o show de Mãe Beth de Oxum, às 15h

O Sábado de Zé Pereira será de muito coco e frevo no palco "Pernambuco Meu País" no Recife.



A estrutura para o Carnaval 2025 está instalada no jardim do museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana.



Neste 1º de março, a programação começa com o show de Mãe Beth de Oxum, às 15h.



Depois, a Orquestra Iorubás de Pernambuco sobe ao palco, às 16h, seguida da Orquestra de Frevo Zezé Corrêa, com a participação de Laís Senna, às 17h.



Para fechar a grade do sábado (1º), o cantor, compositor e rabequeiro Maciel Salú se apreseta, com participação de Mano de Baé.



Confira programação deste sábado (1º) do palco "Pernambuco Meu País" no Recife:

15h - Mãe Beth de Oxum - Coco de Umbigada

16h - Orquestra Iorubás de Pernambuco

17h - Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna

18h - Maciel Salú com participação de Mano de Baé.

Confira programação do palco "Pernambuco Meu País" no Recife para os próximos dias:

Domingo (2/03)

15h - Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro

16h - Maracatu Nação Pernambuco com participação de Charles Theone

17h - Sambadeiras com participação de Natascha Falcão

18h - Mestre Ambrósio

Segunda (3/03)

15h - Orquestra 100% Mulher

16h - Afoxé Ogbon Obá

17h - Grupo Bongar

18h - Karynna Spinelli e Helena Cristina (participação)

Terça-feira (4/03)

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Juninho do Coco

17h - Larissa Lisboa

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga.

