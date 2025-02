A- A+

MOBILIDADE Carnaval 2025: confira como funcionarão serviços como Expresso da Folia e estacionamento no Recife Pela primeira vez, o serviço do Expresso da Folia irá iniciar suas atividades na sexta-feira (28) de Carnaval

Entre os principais serviços divulgados nesta terça-feira (18) pela Prefeitura do Recife para atender a população no Carnaval 2025 estão os serviços de expressos do Galo e da Folia, a organização de pontos especiais para táxis, locais de circulação para transportes por aplicativos, estacionamentos para veículos particulares e os bloqueios, interdições e alterações de circulação de vias públicas.

A grande novidade é que, pela primeira vez, o serviço do Expresso da Folia irá iniciar suas atividades na sexta-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro.

O folião poderá pegar o transporte especial nos principais shoppings do Recife: Shopping Tacaruna, Shopping Plaza, Shopping RioMar e Shopping Recife. O valor da passagem será de R$ 20, e vale para a ida e para o retorno dos polos de folia do Bairro do Recife.

Expresso da Folia

Para quem optar por ir de carro particular até os shoppings parceiros, poderá deixar o veículo no estacionamento por uma tarifa fixa de R$ 14.



Os Expressos da Folia do Carnaval 2025 circularão na sexta-feira (28), a partir das 18h até às 2h do dia 1º; no sábado (1º) para o Galo da Madrugada, das 7h às 18h, e para o Bairro do Recife, das 18h às 5h do dia seguinte; e no domingo (2) até a terça-feira (4), das 15h às 5h do dia seguinte.

Para garantir a fluidez e a prioridade para os ônibus desse serviço, serão criados corredores exclusivos para os expressos; os ônibus que saem da área sul seguirão pelo Cais José Estelita e Cais de Santa Rita, enquanto os da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a avenida Militar.

Serviço de Táxi

Além do serviço dos expressos, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também organizou a circulação de táxis que atuarão em pontos especiais e operarão na bandeira 2 (R$ 3,76 o km rodado) a partir das 22h da quarta-feira (26) até às 6h da sexta-feira (7) no Carnaval 2025.

Imagem: CTTU/Divulgação

Para quem vem da Zona Sul, os pontos ficarão na avenida Martins de Barros, próximo à Ponte Giratória e em frente ao Fórum Thomaz de Aquino. Quem vem da Zona Norte encontrará os pontos no Cais do Apolo (esquina com a avenida Rio Branco).

Aplicativos

A autarquia também organizou uma operação diferenciada para quem precisar utilizar transporte por aplicativo. A circulação de transporte por aplicativo no Carnaval 2025 será feita pela Ponte do Limoeiro, rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita.

Quem optar por utilizar aplicativos deverá realizar o seu embarque e desembarque nas proximidades da Praça Tiradentes. Na avenida Martins de Barros, o retorno será pela Praça Dezessete.

Estacionamento

Já para quem optar pelo uso de veículos particulares para curtir o Carnaval 2025, serão disponibilizadas 1.152 vagas de estacionamento no Bairro do Recife, distribuídas nos estacionamentos da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF), todos no Cais do Apolo, com acesso pela Ponte do Limoeiro.

Imagem: CTTU./Divulgação

A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, destaca que, apesar de serem três opções de estacionamento, as vagas são poucas e faz um alerta:

“Para que as pessoas que querem vir no seu próprio carro, a Prefeitura do Recife oferecerá, como sempre, estacionamento gratuito. Mas é preciso ressaltar que essas vagas são insuficientes. Então, nós recomendamos que as pessoas utilizem outros meios de transporte e, principalmente, não usem estacionamento irregular. Essas pessoas poderão ser multadas e ainda ter o seu veículo removido”, afirmou Taciana.

Carnaval 2025

Em caso de dúvidas, uma equipe de 400 agentes e 160 orientadores da CTTU irá atuar durante todos os dias de Carnaval, para promover a segurança viária e facilitar a mobilidade da população.

Os cidadãos também podem acionar a CTTU através do teleatendimento, que é gratuito e está disponível 24h no número 0800.081.1078.

