Carnaval 2025: confira esquema de linhas expresso e circular de ônibus para a folia

Quem for curtir a Folia de Momo de ônibus terá um esquema com 11 linhas especiais, sendo sete Expressos Carnaval e quatro circulares, no Recife, em Olinda e em Camaragibe.

O esquema especial de linhas foi divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e começa no próximo sábado (1º).

Entre as 11 linhas, duas são novas: 2470 – Circular Carnaval dos Camarás, com percurso em Camaragibe, e 067 – Shopping Guararapes/Galo, com saída do centro de compras com destino ao maior bloco do mundo.

Tanto a 067 – Shopping Guararapes/Galo quanto a 117 – Circular do Galo circularão apenas no Sábado de Zé Pereira, no dia do desfile do Galo da Madrugada.

Nas linhas 696 – Circular Olinda, 117 – Circular do Galo, 028 – Circular do Frevo e 2470 – Circular Carnaval dos Camarás, a tarifa será a do Bilhete Único, que custa R$ 4,30. O pagamento pode ser feito com cartão VEM ou em dinheiro, havendo ainda gratuidade e abatimento tarifário nos casos previstos, como idosos e estudantes.

Já nas linhas expresso, os passageiros devem adquirir antecipadamente sua pulseira nos guichês instalados nos shoppings, garantindo sua ida e volta do evento.

Os pagamentos poderão ser feitos por Pix ou cartões de débito e crédito. Não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

O Metrô do Recife também preparou um esquema especial para o Sábado de Zé Pereira, quando 15 trens estarão operando exclusivamente na Linha Centro. A Linha Sul estará fechada.

Confira as linhas

027 - Shopping Recife/Olinda

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 25 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: sábado (8h à 0h) e domingo a terça-feira (9h à 00h)

029 - Shopping RioMar/Olinda

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 25 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: sábado (8h à 0h) e domingo a terça-feira (9h à 00h)

501 - Shopping Plaza/Olinda

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 30 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 8h às 23h

1109 - Shopping Tacaruna/Olinda

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 16 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 7h às 23h50

1067 - Shopping Patteo/Recife Antigo

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 16 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: sábado (17h às 5h do dia seguinte) e domingo a terça-feira (15h às 5h do dia seguinte)

065 - Shopping Guararapes/Recife Antigo

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 25 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: sábado (18h às 5h do dia seguinte) e domingo a terça-feira (15h às 5h do dia seguinte)

067 - Shopping Guararapes/Galo

Data: 1º/3/2025

Valor: R$ 25 (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 7h às 17h45

696 - Circular Olinda

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 4,30 (embarque com cartão VEM ou pagamento em dinheiro; com gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 9h à 0h

117 - Circular do Galo

Data: 1º/3/2025

Valor: R$ 4,30 (embarque com cartão VEM ou pagamento em dinheiro; com gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 5h30 às 19h

028 - Circular do Frevo

Data: 2 a 4/3/2025

Valor: R$ 4,30 (embarque com cartão VEM ou pagamento em dinheiro; com gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 9h às 22h

2471 - Circular Carnaval dos Camarás

Data: 1º a 4/3/2025

Valor: R$ 4,30 (embarque com cartão VEM ou pagamento em dinheiro; com gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 4h30 às 22h20

