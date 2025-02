'Pernambuco Meu País' começa nesta sexta (21); confira programação do palco no Bairro do Recife

A- A+

Recife Carnaval 2025: confira programação completa do palco 'Pernambuco Meu País', no Bairro do Recife No Recife, a programação começa já nesta sexta-feira (21)

Um dos destaques do Carnaval 2025 é o festival "Pernambuco Meu País", que contará com dois palcos principais: um em Olinda, na Praça do Carmo, e outro no Recife, no jardim do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

No Recife, a programação começa já nesta sexta-feira (21), com um cortejo de Bonecos Gigantes de Olinda, a partir das 18h30, saindo da Avenida Rio Branco e seguindo até o Cais do Sertão.



No palco, o público poderá conferir shows de Almir Rouche (um dos homenageados do Carnaval deste ano), Lia de Itamaracá e Siba e a Fuloresta.



As apresentações seguem até o domingo (23) e retornam no Carnaval, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março - da sexta até a Terça-feira Gorda.

Confira programação do Recife:

21/02 (Sexta-feira)

19h30 | Cortejo Brincantes de Pernambuco

19h30 | Almir Rouche

21h | Lia de Itamaracá

22h30 | Siba e a Fuloresta



22/02 (Sábado)

17h | Aria Social com o espetáculo Capiba - Pelas Ruas Eu Vou

17h30 | Guerreiros do Passo - apresentação e aulão

18h | Mestre Anderson e a Ciranda Raiz da Mata Norte e Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira de Nazaré (participação)

19h | Quinteto Violado

20h30 | Silvério Pessoa



23/02 (Domingo)

17h | Mestre Ana Lúcia

18h | Gigante do Samba

19h | Afoxe Omin Sabá

20h | Claudionor Germano



28/02 (Sexta-feira)

15h | Mestre Galo Preto

16h | Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h | Nailson Vieira e Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata (participação)

18h | Grêmio Recreativo Escola de Samba d’Breck e Gabi do Carmo (participação)



01/03 (Sábado)

15h | Mãe Beth de Oxum - Coco de Umbigada

16h | Orquestra Iorubás de Pernambuco

17h | Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna

18h | Maciel Salú com participação de Mano de Baé/



02/03 (Domingo)

15h | Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro

16h | Maracatu Nação Pernambuco com participação de Charles Theone

17h | Sambadeiras com participação de Natascha Falcão

18h | Mestre Ambrósio



03/03 (Segunda)

15h | Orquestra 100% Mulher

16h | Afoxé Ogbon Obá

17h | Grupo Bongar

18h | Karynna Spinelli e Helena Cristina (participação)



04/03 (Terça-feira)

15h | Mestre João Limoeiro

16h | Juninho do Coco

17h | Larissa Lisboa

18h30 | Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga.

