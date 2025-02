A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: saiba como se inscrever para participar da Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda Corrida está marcada para 22 de fevereiro, às 9h, com concentração no Mercado da Ribeira

A tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda animará as ladeiras da cidade-patrimônio em 22 de fevereiro, a partir das 9h, na contagem regressiva para o Carnaval 2025.

E os interessados em participar dessa competição têm entre esta quarta-feira (12) e a próxima sexta-feira (14) para realizarem a inscrição gratuita.

É preciso ir presencialmente à sede da Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda, localizada na rua de São Bento, nº 160, no bairro do Varadouro. As inscrições serão feitas nesses três dias no período da manhã e começo da tarde, das 8h às 13h.

A competição é dividida em três categorias: Pesada, Leve e Mascote. As premiações são de R$ 200 a R$ 2,5 mil.

A categoria Pesada premiará os três primeiros colocados com valores entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil. Na categoria Leve, prêmios entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. Já a categoria Mascote, exclusiva para mulheres, contará com prêmios de até R$ 600.

Organizada pela Prefeitura de Olinda e parte do calendário cultural da cidade, a Corrida dos Bonecos Gigantes terá concentração no Mercado da Ribeira e cortejo festivo ao som de orquestra de frevo antes da largada, marcada para 9h de 22 de fevereiro. A chegada será em frente à prefeitura.

