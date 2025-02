A- A+

PERNAMBUCO Carnaval 2025: Corrida do Galo, neste domingo (16), terá grupo de corredores cegos A Corrida do Galo acontece no próximo domingo (16), com concentração na Avenida Guararapes, no bairro de São José, Centro do Recife

Em meio às ações de sustentabilidade reveladas nesta terça-feira (11), foi anunciado que a segunda edição da Corrida do Galo terá um grupo com deficientes visuais pela primeira vez. O pelotão terá auxílio de guias durante todo o trajeto para os seis cegos participantes.

A Corrida do Galo acontece no próximo domingo (16), com concentração na Avenida Guararapes, no bairro de São José, Centro do Recife. Ao todo, o evento pretende reunir cerca de 10 mil pessoas.

"Não é de hoje que buscamos, em tudo o que fazemos, nos preocupar que tudo o que envolve questões sociais das mais diversas, entre elas a inclusão de todos nas nossas festividades. Vamos ter também guias com essas pessoas, oferecendo toda a acessibilidade possível, para promover um Galo da Madrugada verdadeiramente sustentável", explicou o diretor de Marketing do Galo, Guilherme Menezes.





Assim como no ano passado, a competição conta com dois circuitos - 5km e 10km - e irá premiar os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, nas duas modalidades. Com um estímulo a mais, que é o de que o atleta, se possível, venha fantasiado, o evento terá, ainda, premiações pras melhores fantasias individual e em grupo.

Galo que muda vidas

A iniciativa chega muito bem aos ouvidos do funcionário público Fernando Dias, de 58 anos. Ele tem deficiência visual e participou do evento no ano passado. Para a Corrida do Galo de 2025, a expectativa está ainda maior, muito por essa parceria com o bloco, que faz parte de maneira mais que íntima da sua história.

"Inclusão é necessária e muda vidas. Quando não vou para o Galo, por motivos de doença ou algo do tipo, digo que não brinquei Carnaval, porque é dessa festa que eu gosto e participo todos os anos. Essa iniciativa de inclusão na corrida deste ano também é muito importante. Só eu estava ano passado, mas agora terei muitos outros ao meu lado", afirmou.

Premiações

Para os primeiros colocados na corrida, nos 5km e 10km masculino e feminino, os prêmios são de R$ 2 mil (1° lugar), R$ 1 mil (2° lugar) e R$ 500 (3° lugar), além de troféus.

Todos os participantes ganharão um kit com camisa garrafa térmica sacochila, número de peito, medalha (após a prova) e chip de marcação. O kit será entregue entre os próximos esta quinta (13) e sábado (15), no supermercado Assai de Boa Viagem - das 12h às 20h na quinta e sexta (14), e das 10h as 16h no sábado (15).

Rota

O percurso, semelhante ao da primeira edição, tem sua largada e chegada na Avenida Guararapes, próximo aos Correios - e passa pela Avenida Dantas Barreto, Praça 1 Sérgio Loreto, Avenida Sul e Forte das Cinco Pontas, todos os pontos que também compõem o trajeto do desfile do Galo da Madrugada

"Iremos manter o diferencial da nossa corrida, que é, ao final da competição e das premiações, ao invés do corredor voltar para casa, poder curtir shows de frevo numa arena que vamos montar na Avenida Guararapes. Teremos um trio elétrico com a presença de cantores locais, que também vão participar da corrida, e também do Tony Garrido, um presente que estamos dando, este ano, aos nossos foliões", revela Guilherme.

Como participar

As últimas unidades das inscrições podem ser feitas nos sites: www.corre10.com.br ou www.brasilticket.com.br.

Mais informações sobre o evento podem ser conferidas no site.

