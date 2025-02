Carnaval 2025: Detran e Turma do Fom Fom realizam ações educativas pelo Estado durante a folia

A- A+

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), através da Educação de Trânsito, realiza uma programação especial no Carnaval 2025. Para isso, a Turma do Fom-Fom vai circular por diversos pontos do Estado durante o feriadão.

As atividades começam nesta quinta-feira (27), durante a abertura do Carnaval de Olinda, e seguem até terça-feira (4), na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

“O Detran faz um apelo aos cidadãos: não misture álcool com direção, isso pode acabar com a sua folia pra sempre. Pedimos que o folião esteja atento e consciente para que o trânsito permaneça tranquilo e a folia animada”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Vladimir Lacerda.

Seguindo o roteiro, após a abertura, a Turma do Fom Fom vai caminhar pelo Marco Zero, no Bairro do Recife, na sexta-feira (28). No Sábado de Zé Pereira (1º), dia do Galo da Madrugada, a equipe de educação vai circular pela Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José.

Já de domingo (2) a terça-feira (4), a programação será pelo interior de Pernambuco. As cidades de Bezerros, no dia 2, e Pesqueira, nos dias 3 e 4, vão receber ações Educativas como "Uso dos óculos que simulam embriaguez" e a entrega de material educativo para foliões, motoristas e colaboradores.



