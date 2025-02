Carnaval 2025: Diogo Defante marca presença na Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda

A- A+

A 23ª edição da Corrida dos Bonecos Gigantes agitou as ladeiras de Olinda, na manhã deste sábado (22).

O evento, que reuniu centenas de pessoas ainda contou com uma presença ilustre: o humorista e influencer carioca Diogo Defante, que tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram, 1,6 milhão no TikTok e 2,6 milhões no Youtube.





Esta é a primeira vez de Defante na cidade. Ele contou que ficou impressionado com a corrida.

"Que experiência incrível. Já corri com o 'bonecão', já vi que é problemático, é difícil, pesado, mas é muito lindo ver a galera correr", comentou.

O humorista ainda se aventurou a segurar um boneco gigante.

Quem é Diogo Defante

Diogo Defante é um humorista, youtuber e músico brasileiro, mais conhecido por seu estilo de humor nonsense, pelo quadro Repórter Doidão e pelo programa Rango Brabo.

Em 2023, lançou seu primeiro EP, intitulado Robson.

Uma das criações mais reconhecidas de Defante é o quadro Repórter Doidão, no qual ele cobre eventos e entrevistas em tom de humor.

Durante uma dessas coberturas, ele criou o meme "Valeu, Natalina!", que acabou viralizando no Natal de 2022.

Devido ao grande reconhecimento, a carreira de Defante se estendeu para além da internet, com várias personalidades famosas elogiando e seguindo seu trabalho.

Ele também recebeu uma honraria do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por seus serviços prestados à cultura da cidade.

