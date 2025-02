Carnaval 2025 do Recife já tem seu Rei e Rainha; saiba quem são

A- A+

O Carnaval 2025 do Recife já tem suas majestades. Victória Marques do Nascimento é a Rainha do Carnaval e José Roberto Jbill, o Rei Momo. A escolha foi definida no tradicional concurso, que foi realizado na noie dessa sexta-feira (14), no Pátio de São Pedro, região central da capital pernambucan.



Ao som da Orquestra Popular do Recife, com regência do maestro Ademir Araújo (Formiga), 14 candidatos e 21 candidatas se apresentaram.

“O meu sentimento é de gratidão, estou nervosa, é muita emoção. Quero fazer um reinado lindo e colocar a essência do carnaval no coração de cada folião. Que este carnaval seja impecável", afirmou Victória ao ser consagrada Rainha da folia.

"Eu sou uma mulher negra, periférica e do Morro da Conceição. Minha mãe foi a minha primeira professora de dança, depois veio Nascimento do Passo, o meu primo Bruno Henrique e outros profissionais. Não estou nem acreditando nesse sonho lindo”, comentou ela.

O Rei José Roberto contou que alcançar a coroa era um sonho e que "muita gente faz parte dele".Neste ano, o carnaval vai ser mais longo, e está tudo se encaixando, pois eu esperei 10 anos para estar aqui como Rei. Eu estou sentindo agora muita gratidão, por eu acreditar no meu sonho e esperar o tempo certo. O tempo nos guia para o momento certo. Passei por cima de dificuldades e encontrei apoios”, contou.



O Rei e a Rainha ganham, cada um, R$ 30 mil de premiação. Na escolha, o júri, que é composto por 14 profissionais entre artistas plásticos, estilistas, cineastas, dramaturgos, carnavalescos, jornalistas, babalorixá, atores de teatro e músicos, são observados os seguintes criérios: desenvoltura, elegância, alegria, conhecimento, irreverência e, claro, muito o frevo no pé.

O concurso tem tradição: nasceu em 1950. E, nessa sexta, após 75 edições, foram 21 ex-majestades femininas. Elas também desfilaram e relembraram os seus tempos de reinado.

