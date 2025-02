A- A+

Alegria Carnaval 2025: Doutores da alegria leva La Ursa aos hospitais do Recife 18ª edição do bloco Miolinho Mole vai acontecer entre 24 e 27 de fevereiro

Os Doutores da Alegria vão levar a brincadeira da La Ursa aos hospitais pernambucanos. O bloco Miolinho Mole comemora sua 18ª edição com o tema “A La Ursa quer folia, viva Doutores da Alegria!”, uma homenagem à brincadeira popular da La Ursa.

A agenda começa na segunda-feira (24), no IMIP, nos Coelhos; na terça-feira (25), os palhaços irão ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e ao Procape, em Santo Amaro; na quarta-feira (26), a folia será no Hospital da Restauração (HR), no Derby; e, na quinta-feira, 27, o bloco chega ao Hospital Barão de Lucena (HBL), na Iputinga. Os cortejos carnavalescos dos palhaços começam às 9h30, exceto no HUOC, onde o bloco começa às 9h.



“A brincadeira da La Ursa faz parte da nossa cultura popular, do nosso imaginário. O urso é uma figura que carrega muitas referências, inclusive do circo. Temos certeza de que assim como acontece em muitos bairros do Recife e de outras cidades do nosso estado, as crianças internadas também vão se divertir muito com a brincadeira do urso”, diz Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.





Os nove palhaços que integram o elenco pernambucano da associação Doutores da Alegria vão participar do cortejo carnavalesco: Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), Dr. Gonda (Tiago Gondim), Dr. Micolinho (Marcelino Dias), Dra. MonaLisa (Greyce Braga), Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro).



A fantasia de urso, o personagem principal da brincadeira, está sendo confeccionada por Fábio Caio, palhaço que também é bonequeiro.



As músicas do Miolinho Mole são cantadas e tocadas ao vivo pelos palhaços e incluem composições autorais do grupo, que brincam com o ambiente hospitalar, e paródias de músicas tradicionais do carnaval pernambucano.

Campanha de doação

O bloco Miolinho Mole reforça a campanha por doações contínuas realizada por Doutores da Alegria. Em 2024, a associação passou pela maior crise financeira em mais de três décadas: houve uma queda de 70% na arrecadação dos recursos.



Em determinado momento, entre os meses de outubro e novembro, as visitas dos palhaços aos hospitais precisaram ser suspensas. Foi realizada uma redução orçamentária em todas as atividades e recursos humanos da associação, para que o trabalho pudesse continuar em 2025.



Neste ano, as visitas foram retomadas integralmente, duas vezes por semana, em cada um dos cinco hospitais assistidos por Doutores da Alegria na capital pernambucana. No entanto, os recursos captados ainda não são suficientes para garantir a continuidade das ações, como as intervenções nos hospitais no segundo semestre e o Curso livre de Palhaçarias para Jovens, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social.





Está prevista a inclusão de um novo hospital público na agenda de intervenções dos palhaços no Recife, que também vai depender da entrada de recursos.



O trabalho de Doutores da Alegria não é voluntário. Os hospitais não pagam nada para receber as intervenções, mas os palhaços são profissionais remunerados, especializados na linguagem da palhaçaria. Há ainda uma equipe administrativa e de produção necessárias à manutenção da organização.

Bloco do Miolinho Mole vai passar por alguns dos principais hospitais do Recife - Foto:Divulgação





“Fazemos um apelo às empresas pernambucanas e à sociedade civil, àqueles que enxergam a importância do nosso trabalho junto às crianças hospitalizadas, às famílias, aos profissionais de saúde. Estamos o ano inteiro nos hospitais e não queremos sair. As crianças precisam da presença dos palhaços no ambiente hospitalar. Queremos ajuda para que não tenhamos mais nenhuma paralisação das nossas ações”, pede Arilson Lopes.



As doações podem ser feitas por meio do site www.doar.doutoresdaalegria.org.br .

Programação do bloco Miolinho Mole:

24/2, segunda-feira, às 9h30, no Imip

25/2, terça-feira, às 9h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape

26/2, quarta-feira, às 9h30, no Hospital da Restauração

27/2, quinta-feira às 9h30, no Hospital Barão de Lucena

Doutores da Alegria

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.



Desenvolve o Programa de Palhaços em 16 hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral, para jovens em situação de vulnerabilidade social e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens, em São Paulo, e o Curso livre de Palhaçarias para Jovens, no Recife.

Como ajudar na manutenção da associação Doutores da Alegria? O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.



Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas.

