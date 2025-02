Carnaval 2025: operação ilegal de drones no Recife e em Olinda pode render prisão de até cinco anos

A- A+

No reforço de segurança para o Carnaval de 2025, quem for flagrado operando drones ilegalmente no Recife e em Olinda poderá ser preso. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão, e é válida para todas as festas públicas carnavalescas das duas cidades durante o período da folia.

A determinação foi anunciada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). A pasta afirmou que vai reforçar a fiscalização da prática ilegal.

O motivo apontado é que a operação dos drones sem regulamentação pode gerar perigo para aeronaves, bem como para "profissionais e milhares de foliões, sejam pernambucanos ou turistas".

“Definimos um padrão a ser utilizado, visando a segurança não apenas das aeronaves que vão sobrevoar os locais mas, sobretudo, a segurança dos próprios foliões”, pontuou o tenente-coronel da PM Haner de Oliveira, gestor de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Reunião na última segunda-feira (9) no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) contou a presença de integrantes das operativas da SDS, de representantes das prefeituras do Recife e de Olinda e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). A imprensa também foi convidada, e a Folha de Pernambuco integrou a mesa.

Reunião de anúncio sobre a ilegalidade da operação de drones não cadastrados no Carnaval do Recife e Olinda. - Foto: Secretaria de Defesa Social de Pernambuco/Divulgação

Como funciona a regulamentação

Durante os festejos públicos de Crnaval, somente as operativas e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SDS, a imprensa e as prefeituras das duas cidades poderão utilizar os equipamentos. Todos precisam estar devidamente autorizados pelo Cindacta.

O crime está previsto no artigo 261 do Código Penal. No texto conta que expor a perigo aeronave é inafiançável, com pena que pode chegar a até cinco anos de reclusão.

O período de proibição vale para todos os eventos públicos de Carnaval no Recife e em Olinda.

A abrangência da definição será de:

- 27 de fevereiro a 5 de março, no Recife;

- 27 de fevereiro a 9 de março, em Olinda.

No caso das festas privadas que aconteçam nessas datas, será permitido operar drones normalmente nos eventos, desde que estejam devidamente autorizados pelo Cindacta.

Tudo isso desde que os festejos "não aconteçam nas áreas de zona de restrição de voo (Recife Antigo, Galo da Madrugada e Olinda, no ambiente do Carnaval)", completou a SDS-PE.

Somente equipes da SDS, imprensa e prefeituras do Recife e Olinda vão poder usar drones cadastrados. - Foto: Rodolfo Loepert/PCR

Alto risco

A reunião aconteceu por conta do alto risco que o uso irregular de drones no período de Carnaval apresenta. Isso porque os equipamentos podem danificar as aeronaves em caso de colisão e, até mesmo, provocar uma fatalidade.

“Tivemos como exemplo um caso que ocorreu no Réveillon do Recife, quando um drone privado perseguiu uma aeronave do GTA, que teve que retornar para a base para evitar uma ocorrência grave. Agora vamos imaginar no Carnaval, uma festa que reúne multidões", alertou o tenente-coronel da PM Haner de Oliveira, gestor de drones do GTA.



"Caso um drone que não esteja autorizado entre em colisão com o rotor de cauda de uma aeronave, a mesma pode perder orientação e cair em cima das pessoas, causando uma grande tragédia”, completou.

Carnaval do Recife e Olinda

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações. - Foto: Arquivo/Divulgação

Em Olinda, o Carnaval acontece entre 17 de fevereiro e 5 de março. Os homenageados serão Maestro Carlos, na categoria Candidato em Vida; Roberta Pessoa, In Memoriam; e Gilberto Sobral, como Título História Viva.

