A- A+

carnaval Carnaval 2025: em balanço sobre segurança, secretário da SDS garante que "folião pode vir pra rua" Alessandro de Carvalho explicou que toda a operação montada está funcionando com tranquilidade

O secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, fez um balanço da segurança no Estado em entrevista à Folha de Pernambuco no camarote oficial do Galo da Madrugada, neste sábado (1º).

O gestor garantiu que o “folião pode vir pra rua”, explicando que toda a operação montada está funcionando e que há tranquilidade nas ruas do Recife neste Sábado de Zé Pereira.

“Só para o Galo da Madrugada, nós temos 4.600 policiais e bombeiros para fazer a segurança. E durante todo o Carnaval, serão 68 mil policiais e bombeiros lançados no Estado”, detalhou o secretário.

O títular da pasta reforçou também que as forças de segurança estão atentas à Festa de Momo em outros polos importantes.

"A segurança não é só em Recife, não é so em Olinda. Vai para o Interior do Estado também. Nós temos o Papangu de Bezerros, o maracatu na Zona da Mata NAorte. Então a SDS e o Governo do Estado estão trabalhando para fazer um Carnaval seguro para todos", destacou.

Investimento

Para a Folia de Momo deste ano, a SDS investiu um total de R$ 12.298.860 milhões e instituiu 68.220 postos de trabalho, divididos entre agentes das policias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros, proteção e Defesa Civil.

A grande novidade deste ano foi a instalação de portais de acesso a determinados polos de animação. A medida serve para evitar que pessoas adentrem nos locais com materiais que sejam danosos ao próximo.

Videomonitoramento

O Carnaval de 2025 também será marcado pela volta das câmeras de monitoramento da SDS. Quarenta e sete delas, entre fixas e com visão 360º, estão sendo instaladas no Recife e em Olinda. Elas fazem parte de um total de 2 mil câmeras que têm previsão de serem instaladas, na totalidade, em até seis meses.

Veja também