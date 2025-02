Carnaval 2025: Encontro de Gigantes anima ladeiras de Olinda nesta quinta-feira (20)

A- A+

Leia também

• Carnaval: Prefeitura de Olinda divulga programação completa de shows nos polos de animação

Nesta quinta-feira (20), o Encontro de Gigantes promete encantar as ladeiras de Olinda com um grandioso cortejo cultural. O evento, que celebra o aniversário da Cia. Brasil por Dança, passistas oficiais do Homem da Meia-Noite, contará com a participação de 110 passistas, 120 músicos e a presença ilustre do calunga mais conhecido da cidade.

A concentração do desfile acontece às 18h, na sede da Pitombeira. O cortejo seguirá um trajeto tradicional pelo Sítio Histórico, passando pelos Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo e Bonsucesso, com encerramento na sede do Homem da Meia-Noite.





O desfile fará uma homenagem à nova roupa do Homem da Meia-Noite, um dos símbolos mais representativos do Carnaval de Pernambuco.

Serviço:

Encontro de gigantes (Aniversário da Cia Brasil por Dança)

Concentração: 18h, na Pitombeira

Percurso: Pitombeira, quatro cantos, Rua do amparo, largo do Amparo, Bonsucesso

Finalizando na frente da sede do Homem da Meia-Noite.



Veja também