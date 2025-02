Carnaval 2025: Encontro dos Maracatus é atração de Nazaré da Mata a partir da próxima segunda (3)

A- A+

A Prefeitura de Nazaré da Mata, divulgou, nessa segunda-feira (24), todos os detalhes da programação oficial do Encontro dos Maracatus de Baque Solto, tradição às segundas e terças-feiras de Carnaval.

Em 2025, a festa que tem como tema “O Som do Maracatu é o Coração de Nazaré”, será realizada nos dias 3 e 4 de março. O destaque desta edição é o retorno do evento, após muitos anos, para Praça João XXII, conhecida como Praça da Catedral. A programação é gratuita, e aberta ao público.





O evento, que é tradição no calendário estadual de cultura, homenageia, este ano, o Mestre de Maracatu Barachinha, do Maracatu Estrela Brilhante de Buenos Aires; e a Mestra Gil, primeira poeta popular de versos de improviso, que ocupou, por décadas, o papel de mestra no Maracatu Feminino Coração Nazareno, da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam).

Mais de 30 grupos, de diferentes cidades da região, participam do Encontro dos Maracatus 2025, ao longo de dois dias. Além de Nazaré da Mata, integram a programação maracatus rurais dos municípios de Vitória de Santo Antão, Tracunhaém, Timbaúba, Carpina, Aliança, Condado, Lagoa de Itaenga, Buenos Aires, Chã de Alegria, Itambé, Ferreiros, Glória do Goitá, Araçoiaba, Lagoa do Carro e Itaquitinga.

A cultura popular do maracatu rural, segundo relatos históricos, surgiu na região canavieira em meados do século 19, nos engenhos de cana-de-açúcar da região, pelos povos africanos, trazidos à força para o Brasil, e que trabalhavam como escravos.



Em Nazaré da Mata, atualmente, há 19 grupos. A brincadeira popular, que surgiu nos terreiros dos canais, tem em sua representação figuras e personagens que remetem à cultura africana, indigena e europeia, a exemplo da corte. Caterina ou catita, mateus e a burra, e o mateus são os abre-alas da brincadeira.



Serviço:

O quê: Encontro dos Maracatus de Baque Solto de Nazaré da Mata celebra cultura, história e ancestralidade

Quando: dias 03 e 04 de março

Onde: Praça João XXIII, conhecida como Praça da Catedral, em Nazaré da Mata



