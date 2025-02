A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: mais de 90 ônibus disponíveis no "Expresso da Folia" no Recife Serviço exclusivo contará com coletivos saindo dos principais shoppings da capital pernambucana

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou os detalhes do ‘Expresso da Folia’, na manhã desta quarta-feira (26), no estacionamento do RioMar Recife.

Participaram da coletiva de imprensa a Liga da CTTU, a mascote 'Capivara Méry Cristina' e a orquestra de frevo e bloco lírico ‘O Bonde’.

Diversos personagens participaram coletiva | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ao todo, o serviço vai disponibilizar 94 ônibus à população, conduzindo os foliões aos principais polos do Carnaval 2025 da cidade. O valor da passagem será de R$ 20 - ida e volta.

Com 24 anos de tradição nos festejos, o ‘Expresso da Folia’ começa a operar já nesta sexta-feira (28), a partir das 18h, com saída dos shoppings Tacaruna (Santo Amaro), Plaza (Casa Forte), RioMar (Pina) e Recife (Boa Viagem), em direção ao centro da capital pernambucana. Os trabalhos serão finalizados na próxima terça-feira (4).

Estrutura dos ônibus

Os veículos são decorados com serpentinas, máscaras, sombrinhas e objetos que ligam diretamente à memória do Carnaval.

'Expresso da Folia' oferece 94 ônibus para quem vai curtir o Carnaval 2025 | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

'Expresso da Folia' oferece 94 ônibus para quem vai curtir o Carnaval 2025 | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, explica que o Expresso facilita a vida das pessoas que decidem sair de casa para brincar o Carnaval no Recife Antigo, uma vez que os trajetos dos coletivos culminam na área central da cidade.

Taciana Ferreira, presidente da CTTU | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Os pontos de embarque e desembarque estarão bem sinalizados. A ‘Liga da CTTU’ vai estar nesses pontos para orientar os foliões que, ao pagar a passagem, vão receber uma pulseirinha de identificação”, explicou ela.

A taxa de estacionamento dos shoppings parceiros não será fracionada. Contará com uma tarifa fixa de R$ 14. Mas, como conta Taciana, não só pode usar o Expresso quem possui um carro.

“Quem mora nas proximidades dos shoppings pode vir andando e utilizar o ‘Expresso da Folia’. Nós recomendamos esse serviço, porque tem se tornado uma das principais opções de deslocamento, seja pela segurança, pela rapidez e pela garantia. Você vai e volta com tranquilidade”, complementou ela.

Percurso

Priorizando a fluidez do trânsito e a prioridade para os ônibus desse serviço, serão criados corredores exclusivos para os expressos.

Os ônibus que saem da Zona Sul seguirão pelo Cais José Estelita e Cais de Santa Rita, enquanto os da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a Avenida Militar.

Maior bloco do mundo

No sábado (1º), haverá o ‘Expresso Galo da Madrugada’, também saindo dos mesmos centros de compra, das 7h às 18h, para garantir a ida e volta de quem deseja curtir o maior bloco de rua do mundo.

Horários

Sexta-feira (28): 18h às 2h do sábado (1º);

Sábado (1º) para o Galo da Madrugada: das 7h às 18h, e para o Recife Antigo, das 18h às 5h do domingo (2);

Domingo (2) até terça (4): das 15h às 5h do dia seguinte.

