sustentabilidade Carnaval 2025: Galo da Madrugada anuncia desfile 100% sustentável Na ação, ao todo, 300 trabalhadores irão atuar na missão de deixar as ruas do Centro do Recife limpas após a festa

Já nos preparativos para o Carnaval 2025, o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco de rua do mundo, vai promover diversas ações de sustentabilidade no desfile deste ano, marcado para o dia 1° de março.

Dentre as medidas adotadas, está a coleta seletiva de 100% dos resíduos sólidos gerados durante o desfile, em parceria com 10 cooperativas de catadores. Na ação, ao todo, cerca de 400 trabalhadores - 300 das cooperativas e mais 100 avulsos - irão atuar na missão de deixar as ruas do Centro do Recife limpas após a festa.

"O Galo tem focado muito não só no aspecto cultural, como também social. No meio daquela multidão, temos a preocupação de ter pessoas recolhendo as latinhas e fazer o máximo possível para manter a ordem e limpeza das ruas. Temos um compromisso com isso e vamos manter esse ano", afirmou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Menezes.

"Tudo que é descartado é recolhido pelas cooperativas. Criamos essa família sustentável, e vimos que é importante profissionalizar esse processo de acessibilidade e sustentabilidade. Se a gente não plantar cada um sua semente, vamos ficar para trás. Por isso que, para os trabalhadores das cooperativas, vamos disponibilizar alimentação, água e Equipamentos de Proteção Individual", explicou o diretor de Marketing do Galo da Madrugada, Guilherme Menezes.

O tema próximo desfile será “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!”. Para este ano, outra grande novidade é o "bloco dos catadores", uma ala especial com 50 coletores que irão coletar os materiais descartáveis durante o percurso.

Os materiais coletados poderão ser recebidos e comprados por meio de uma Central de Reciclagem do Carnaval. Serão montadas três unidades em pontos estratégicos do percurso do Galo para facilitar a ação.

A compra de todas as latinhas coletadas também está garantida, por meio de parceria com a Novelis.

Galo da Madrugada 2024. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Carbono Zero no Galo

Pelo segundo ano consecutivo, o Galo irá realizar um desfile do Sábado de Zé Pereira com compensação de 100% do carbono emitido em todas as atividades que envolvem o desfile. Isso envolve o deslocamento de trios elétricos e carros alegóricos, montagem de camarotes e trajeto de trabalhadores, por exemplo.

"Faremos um levantamento completo dos gases de efeito estufa gerados durante posteriormente, compensá-los por meio de créditos de energia renovável", explica Vinícius Hernandes, especialista em créditos de carbono da Ambipar, empresa parceira do Galo especializada em projetos ambientais.

Ala para pessoas com deficiência

Pela primeira vez o Galo da Madruga vai contar também com uma ala para pessoas com deficiência. Isso inclui cegos, surdos, cadeirantes e neurodivergentes. Todos poderão participar com acompanhantes e serão acompanhados por guias.

"Pessoas com deficiência sempre brincaram o Carnaval, mas neste ano falamos em tecnologia assistiva, que de fato auxilie e permita que todos possam participar da festa. Isso, sim, é mudança de atitude. Cada vez mais o Galo pensa nessa iniciativa, que é inédita. Vamos ter libras nesse primeiro trio e uma equipe anticapacitista vai acompanhar todos esses participantes", explicou a coordenadora da Ala de Acessibilidade, Liliane Tavares.

A segunda edição da Corrida do Galo terá um grupo com deficientes visuais pela primeira vez. O pelotão terá auxílio de guias durante todo o trajeto.

A Corrida do Galo acontece no próximo domingo (16), com concentração na Avenida Guararapes, no bairro de São José, Centro do Recife. Ao todo, o evento pretende reunir cerca de 10 mil pessoas.

Galo da Madrugada anuncia desfile 100% sustentável para o Carnaval 2025. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Galo Gigante 100% sustentável

Neste ano, o Galo Gigante, que tradicionalmente é erguido na Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, também vai ser 100% sustentável. A alegoria, presente nas memórias de Carnaval de todos os recifenses, será composto por milhares de garrafas pet.

O calunga também reutilizará sua estrutura original, assim como todos os demais acessórios e vestimentas que dão vida à obra.

O multiartista Leopoldo Nóbrega, que comanda a confecção do Galo Gigante, esteve presente no evento e deu detalhes sobre o trabalho que vem sendo realizado.

"Neste ano, também vamos utilizar borracha de pneu, que é um material inusitado para uma alegoria. Acreditamos também que iremos chegar a 100 mil garrafas coletadas. Nem todas serão utilizadas, mas o que sobrar iremos doar devidamente em parceria com a Emlurb. Então o que pedimos é a doação da sociedade para que possamos construir essa alegoria", completou o multiartista.

É possível doar em 14 ecoestações distribuídas pela cidade, além de mais de 130 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). As entregas podem ser feitas a partir desta quinta e se tornam uma oportunidade para experienciar a co-responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Os endereços estão disponíveis através de geolocalização neste link.

A neutralização de C02 também abrange a confecção do Galo Gigante, erguido sobre a Ponte Duarte Coelho. A estrutura terá cerca de 27 metros de altura e nove toneladas, com todas as etapas da construção monitoradas para garantir a compensação ambiental adequada.

O Galo Gigante será erguido na tarde do dia 26, uma quarta-feira, para abrir a festa. Veja, abaixo, como foi a alegoria no ano passado.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações. - Foto: Arquivo/Divulgação

Prévias do Galo

O calendário de prévias do Galo contempla, ao todo, sete edições da tradicional Quinta no Galo – que acontece todas as quintas-feiras, a partir do dia 9 de janeiro, até 20 de fevereiro – e mais seis noites dos Ensaios do Carnaval, comandados por André Rio e o Bloco das Ilusões, aos sábados (entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro).

As prévias acontecem na sede do Galo da Madrugada e terão seus ingressos à venda no local e na Bilheteria Digital. Confira o calendário.



Quinta no Galo- Temporada Carnaval 2025

Datas / atrações principais:

9/01- Gustavo Travassos

16/01- Spok Frevo Orquestra

23/01- Quinteto Violado

30/01- Som da Terra

06/02- Almir Rouche

13/02- Marron Brasileiro

20/02- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Local e horário: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984); 19h

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local, Bilheteria Digital e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Ensaios do Carnaval com André Rio, Bloco das Ilusões e convidados- Temporada Carnaval 2025

Datas: 11, 18 e 25 de janeiro; 1, 8 e 15 de fevereiro

Local e horário: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984); 18h

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); início das vendas em breve, no local, Bilheteria Digital e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Informações: (81) 3224.2899.

