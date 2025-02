A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: SDS encontra pontos críticos no percurso do Galo da Madrugada durante vistoria Foram encontrados buracos e entulhos ao longo das vias que compõem o trajeto do desfile

Em preparação para o Carnaval de 2025, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) fez uma vistoria em todo o percurso de desfile do Galo da Madrugada. O maior bloco carnavalesco de rua do mundo vai às ruas do Centro do Recife no dia 1° de março, e deve atrair milhares de foliões.

Ao longo do percurso vistoriado, as operativas da SDS-PE verificaram a existência de buracos e entulhos ao longo das vias que compõem o trajeto do desfile.



"Foram observadas obras inacabadas, montagens dos camarotes, condições das marquises dos prédios, iluminação, trânsito, largura de acesso de ruas e avenidas, altura de fiações elétricas – assim como toda a estrutura de segurança que é colocada", completou a SDS-PE.

Segundo o vice-presidente do Galo, Rodrigo Menezes, agora os órgãos vão trabalhar para solucionar os problemas.

“Fizemos uma vistoria detalhada em todo o percurso a fim de identificar pontos de melhorias e, com isso, mitigar o risco de qualquer problema no desfile. Identificados os problemas, cada órgão competente recebe suas respectivas tarefas a serem realizadas antes do Carnaval”, explicou.

Além da SDS, participaram da vistoria as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil, além dos órgãos Prefeitura do Recife e da companhia Neoenergia. O objetivo foi inspecionar toda a área para garantir maior segurança da festa.

Foliões no Galo da Madrugada. - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

Vistorias

Desde novembro de 2018, o Grupo de Trabalho do Carnaval na SDS reúne-se com representantes das agremiações do Recife e demais cidades da RMR para alinhar o planejamento e estratégias para o Carnaval. O trabalho, realizado todos os anos, visa a identificar possíveis pontos críticos ao longo dos cerca de 6 km do trajeto, para saná-los a tempo e garantir a segurança dos foliões no desfile do Sábado de Zé Pereira.

“Esta foi uma primeira vistoria para todos os órgãos conhecerem a situação do território, levantar os pontos críticos envolvidos, planejar as ações e, posteriormente, já executar as ações específicas com cada secretaria ou órgão”, afirmou o tenente-coronel da PM Hélio Santos, gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS

Ao todo, são realizadas três vistorias até o desfile do Galo. “Às vésperas do Carnaval, faremos mais duas vistorias (uma a pé e outra em um trio elétrico) para verificar se foram resolvidos os problemas identificados na primeira”, completou o vice-presidente da agremiação.

Vistoria da SDS no percurso do Galo da Madrugada. - Foto: Secretaria de Defesa Social/Divulgação

Vistoria da SDS no percurso do Galo da Madrugada. - Foto: Secretaria de Defesa Social/Divulgação

Vistoria da SDS no percurso do Galo da Madrugada. - Foto: Secretaria de Defesa Social/Divulgação

Vistoria da SDS no percurso do Galo da Madrugada. - Foto: Secretaria de Defesa Social/Divulgação

Galo da Madrugada

O Galo da Madrugada é considerado a maior agremiação de Carnaval do mundo. Em 2025, o bloco traz o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval" e destaca tradições regionais. Entre as atrações representadas, estão os Caretas de Triunfo, as Caiporas de Pesqueira, os Papangus de Bezerros, o Caboclo de Lança de Nazaré da Mata e a La Ursa.



O tema próximo desfile será “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!”. Em 2025, o desfile será 100% sustentável.

Neste ano, o Galo Gigante, que tradicionalmente é erguido na Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, também vai ser 100% sustentável. A alegoria, presente nas memórias de Carnaval de todos os recifenses, será o mais alto da história, com 34 metros, e composto por milhares de garrafas pet.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações. - Foto: Arquivo/Divulgação

