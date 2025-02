A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: expectativa para a subida do Galo Gigante cresce entre os foliões Escultura será erguida nesta quarta (26); desfile do bloco acontece neste sábado (1º)

A expectativa entre os foliões para a subida Galo Gigante cresce a cada dia. E, nesta segunda-feira (24), dezenas de pessoas compareceram à Ponte Duarte Coelho, no Bairro do Recife, no Centro da Capital, local onde a escultura será erguida nesta quarta-feira (26), para tietar o calunga gigante.

A estrutura do Galo Gigante deste ano é assinada, mais uma vez, por Leopoldo Nóbrega e Germana Xavier, tem 32 metros de altura, cinco metros maior, com referências ao meio ambiente, inclusão social e patrimônio cultural.

Já o desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (1º), e irá homenagear as tradições do Carnaval de Pernambuco, tendo como tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!".

Galo Gigante

Uma dessas pessoas que se impressionou com a escultura foi Maria Aparecida, de 65 anos. Moradora de Nova Descoberta, ela elogiou o Galo Gigante e disse que pretende ir para o desfile do bloco.

"O Galo é uma beleza. Este ano ele está maravilhoso, muito lindo. Venho brincar este ano com minha galera", comentou.

Maria Aparecida | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Outro entusiasmado foi Severino Paz, de 60 anos. Já caracterizado com adereços de Carnaval, ele comentou que vai para o bloco desde a primeira vez.

"O Galo está muito bonito. Quando começou o bloco, a gente saía na charanga e trombone, fazia um percurso da rua da Aurora até a Praça Sérgio Loreto, e de lá a gente fazia aquele Carnaval. Hoje está mais animado, porque evoluiu mais as coisas, então está bem bonito", disse.

Severino Paz | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Inilda Gomes, de 65 anos foi outra que revelou seu amor pela escultura e prometeu ir à festa também.

"A gente vai estar aqui no dia do Galo, porque corre o sangue do Galo nas veias. O Carnaval de Pernambuco é muito bonito", afirmou.

Elizabeth Ramos, de 52 anos, e Samuel Serafim, de 64 anos, também compareceram ao local onde o Galo está sendo erguido. O casal também pretende estar presente no dia do bloco.

"Faz muito tempo que a gente vem, e a expectativa é muito boa. O Galo está muito bonito, e a gente vai vir brincar na paz", confessaram o casal.

Elizabeth Ramos e Samuel Serafim | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Confira mais fotos do Galo Gigante.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



