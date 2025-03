Carnaval 2025: foliões começam a se despedir do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho

A- A+

Quase uma semana depois da abertura oficial do Carnaval 2025 e já no clima de saudosismo, os foliões começam a se despedir do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife. A escultura será desmontada no próximo domingo (9).

Ainda na manhã desta sexta (7), foi possível encontrar aglomeração de pessoas que buscaram aproveitar uma última oportunidade de ver a escultura que, pela primeira vez na história, chegou aos 32 metros de altura, sendo cinco metros mais alta do que nos outros anos.

Foi com muita espuma e cabelo pintado de azul que o pequeno Arthur Guilherme, de 4 anos, tirou fotos, próximo do Galo Gigante. Ele pediu à mãe, Vitória Ângela, 25, para ir até a ponte. Pedido atendido. Os dois saíram de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, para garantir o registro. “Eu gosto do Galo. Este ano, ele está bonitão”, disse ele.

Arthur nos braços da mãe, Vitória | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“A gente vem todos os anos, porque ele quer ver como fica o Galo. Ele gosta muito. Só não veio fantasiado, este ano, apenas quis pintar o cabelo, como em todos os outros anos”, explicou Vitória.

A aposentada Erinalda da Silva, de 59 anos, também esbanjava animação, ao ver o suntuoso Galo. Ela não brinca mais o Carnaval, por problemas de saúde, porém não perdeu a chance de fazer o último registro deste ano.

Erinalda, feliz, aos pés do Galo | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Esse é o melhor Galo do mundo. Ele veio com uma homenagem muito bonita às pessoas com deficiências, colorido, com materiais recicláveis que não fazem mal ao meio ambiente. É muito lindo”, frisou ela.

“Ele é maravilhoso. Vai deixar saudades. É muita emoção em vê-lo. Não tem nem o que falar dessa coisa linda, porque ele é demais. Eu fico contando os dias, as horas, os meses para a chegada do próximo Carnaval, para a gente ter outro Galo lindo, raiando aqui na ponte”, declarou a auxiliar de cozinha Ana Paula dos Santos, de 56 anos.

Estrutura suntuosa

O tema do símbolo do Carnaval, que pesou oito toneladas, é ‘Galo Cidadão Ecológico’. Ele foi assinado pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e a designer Germana Xavier. A confecção aconteceu num barracão em Água Fria, Zona Norte do Recife.

Galo Gigante reverencia o Carnaval de Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A alegoria foi 100% reciclável e revestida com mais de 20 mil garrafas PET de dois litros doadas

pelo público em mais de 130 pontos de entrega voluntária da Prefeitura do Recife.

Também foram usadas peças confeccionadas de pneus, lonas de outdoor, lonas de cortina, canos PVC e muitos outros equipamentos sustentáveis. A arrecadação do material que compõe a escultura foi feita em parceria com cooperativas de catadores de recicláveis.

Temáticas abordadas em 2025

Inclusão social, homenageando a população neurodivergente (TEA);

Referências ao meio ambiente e aos Jardins Históricos do Recife de Burle Marx;

Homenagem aos catadores de recicláveis como protagonistas da educação ambiental;

Figuras lendárias e representativas do Carnaval pernambucano, como os caretas (Triunfo), caiporas (Pesqueira), papangus (Bezerros), caboclos de lança (Nazaré da Mata), “La Ursa” (legado dos povos ciganos em várias cidades pernambucanas) e o próprio “Bacalhau do Batata” (bloco de Olinda que marca o fim do período carnavalesco).

