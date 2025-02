A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: Goiana anuncia programação da folia com Priscila Senna, Ferrguem, Alcione e mais Cidade contará com três polos de animação durante os dias da festa

O município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, anunciou uma programação diversificada para o Carnaval de 2025.

Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Cultural da cidade, o Carnaval contará com três polos de animação. O destaque fica por conta do Polo Goiana Sede que terá Priscila Senna, Matheus e Kauan, Ferrugem, Alcione, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal como principais atrações.





Os outros dois polos serão o Ponta de Pedras e o Carne de Vaca. A programação do Carnaval nos polos segue até a Quarta-feira de Cinzas (5).

A cidade contará também com uma programação dos tradicionais blocos de rua, que acontece nas ruas do Polo da Sede.

Com o tema "Cultura que Encanta!", o Carnaval da cidade homenageia duas importantes figuras da cultura local: Mestre Val, em vida, e Mestre Grismario, in memorian. Ambos deixaram um legado para a arte e a tradição do município, sendo celebrados ao longo da folia.

Foto: Secom Goiana/Divulgação

Confira a programação nos Polos de Animação

Polo Goiana Sede (Rua Direita)

Quinta-feira (27)

19h - Dudu Sacaninha

20h30 - Faz a Farra

22h - Bom Gosto

0h - Priscila Senna



Sexta-feira (28)

19h - Yago Santana

20h30 - Raízes do Frevo

22h - Matheus e Kaun

0h - Pablo



Sábado (1º)

19h - Eduardo Veloso

20h30 - Cia do Calypso

22h - Bia Villa-Chan

0h - Heitor Costa



Domingo (2)

20h30 - Paulo Neto

22h - MC Daniel

0h - Ferrugem



Segunda-feira (3)

19h - César Paredão

22h - Alcione

0h - André Marreta



Terça-feira (4)

20h30 - Robby

22h - Raí Saia Rodada

0h - Pagodear RJ



Quarta-feira (5)

21h - Ronaldo Stronda

21h30- DJ Thyago Passos

22h - Sorriso Maroto

0h - Fundo de Quintal



Polo Ponta de Pedras (Calçadão)

Domingo (2)

18h - Rainha dos Vaqueiros

20h - Glicio Lee

22h - Só Una Farrinha

0h - Cariciar



Segunda-feira (3)

18h- Pagoarte

20h - Dudu Soluê

22h - Pinguin

0h - Magnata



Terça-feira (4)

18h - Kitara

20h - Tarraxinha do Brasil

22h - Cezinha Atrevido

0h - Sensação



Quarta-feira (5)

20h - Feitiço de Menina

22h - Cia do Calypso

0h - Voadores

Polo Carne de Vaca (Coqueiral)

Domingo (2)

18h - César Santos

20h - Andriely Souza

22h - Pisada de Bacana

0h - Cariciar



Segunda-feira (3)

18h - Jousi Brasil

22h - Gera Bamba

0h - Kely Oliveira



Terça-feira (4)

18h - Acesso

20h - Rafa Couti

22h - Tarraxinha do Brasil

0h - Pegada do GB



Quarta-feira (5)

18h - César Paredão

20h - Xote 10

22h - Banda Império

0h - Caninana

Confira a programação de blocos de rua

Quinta-feira (27)

Bloco da Saúde (Alice Novaes e Paulo Neto)



Sexta-feira (28)

Bloco das Virgens (Pedro Chefe e André dos Errados)

Bloco dos Professores (André Rio, Dudu Sacaninha e Andinho)



Terça-feira (4)

Bloco dos Garis (Chico Vaqueiro)



Domingo (9)

Arrastão do Sacaninha (Dudu Sacaninha)





