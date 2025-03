A- A+

Olinda Carnaval 2025: Heróis e luchadores tomam as ruas de Olinda neste domingo de Carnaval No Alto da Sé, ponto mais alto da cidade, dois ícones da folia reafirmaram sua força: o Enquanto Isso na Sala da Justiça e o Mucha Lucha

Neste domingo (2) de Carnaval, nas ladeiras históricas, entre sobrados coloridos e o calor da multidão, blocos tradicionais se misturam aos novos foliões, criando o espetáculo de cores, sons e imaginação que fazem o Carnaval de Olinda.

No Alto da Sé, ponto mais alto da cidade, dois ícones da folia reafirmaram sua força: o Enquanto Isso na Sala da Justiça e o Mucha Lucha, blocos que há décadas transportam Olinda para universos de fantasia, heróis e máscaras reluzentes.

Carnaval 2025

Pela manhã, a chuva ameaçou inundar a alegria dos foliões, mas foi vencida pelo fervor da alegria dos brincantes, que atraíram o sol e o calor das músicas de Carnaval.

E assim aconteceu a performance do Mucha Lucha, que há 20 anos transforma o Alto da Sé em um verdadeiro ringue de alegria.

Mucha Lucha

Inspirado no universo da luta livre mexicana, o bloco fez sua tradicional convocação de luchadores e luchadoras, que desceram as ruas encarnando personagens vibrantes, com capas esvoaçantes, máscaras coloridas e muita disposição para celebrar.

A criançada, encantada, assistia ao desfile como se estivesse diante de um grande espetáculo, enquanto os adultos se jogavam na folia, mantendo viva a tradição.

Darlan Gomes, responsável pela performance do tradicional “voo” do Super-homem, fala sobre a alegria de repetir a performance, com o mesmo afinco, todos os anos, para entreter as famílias.

“Tudo faz parte dessa grande diversidade do Carnaval de Olinda. Desse conjunto de coisas, e da alegria das crianças, é sempre pelas crianças”, declarou Darlan.

Enquanto Isso na Sala de Justiça

Logo depois, o Enquanto Isso na Sala da Justiça, que celebra 30 anos neste Carnaval, transformou Olinda em uma verdadeira Metrópolis tropical, onde Batman, Mulher-Maravilha, Wolverine e Coringa pulavam lado a lado com Homem-Aranha e Super-Homem ao som do frevo.

Como sempre, os foliões capricharam nas fantasias: houve quem ressuscitasse heróis esquecidos, quem criasse novas versões dos clássicos, ou mesmo quem repetisse uma tradição de anos, provando que o Carnaval é, antes de tudo, um espaço para a imaginação.

O técnico em TI Valdemir Araújo afirma que repete o personagem de Wolverine, para acompanhar o Enquanto Isso na Sala de Justiça, há 13 anos. Para ele, a alegria das crianças ao ver o personagem é a maior motivação.

“É uma satisfação imensa. As crianças vão ao delírio quando veem o Wolverine subindo a ladeira na motocicleta”, afirmou Valdemir.

Homem-Aranha

Além disso, uma das principais atrações do domingo de Carnaval em Olinda é a performance do Homem-Aranha, na Caixa D’água da Compesa, também no Alto da Sé.

A psicóloga Ana Andrade Lima vem todos os anos com o filho, Luiz Porto, 10 anos, e o marido, o fotógrafo Francisco Porto, para conferir o desfile e performance dos blocos de super-heróis.

“Nos mantemos a tradição de vir todos os anos. Há mais de dez anos. Antes dos filhos, e agora com nossos filhos”, contou Ana.

A atração é uma tradição apresentada todos os anos aos foliões pela Compesa com apoio do Governo do Estado de Pernambuco.

