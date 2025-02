Carnaval 2025: Igarassu tem abertura com os homenageados Almir Rouche e Maestro Spok

A- A+

Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, vivencia os ritmos do Carnaval, com programação em sete polos a partir desta sexta-feira (28), seguindo até 4 de março.

No pós-Carnaval, o bloco feminino Toque de Batom, também garante animação após o feriado, no Dia Internacional da Mulher.

O bloco "Elas na Folia" será o “esquenta” do Carnaval, nesta sexta-feira, abrindo os festejos, com concentração na Câmara Municipal às 15h, com o cortejo seguindo até o Centro de Artes, contando com uma orquestra de frevo animando o percurso.

Idealizado pela Secretaria da Mulher, o bloco é um espaço para celebrar a presença feminina no Carnaval, com a participação de mais de 30 mulheres assistidas pelo Centro de Convivência da Mulher.

A festa não se resume aos blocos e apresentações. Em paralelo ao evento, a cidade lança uma campanha contra o assédio durante o período carnavalesco, em parceria com a Diretoria de Direitos Humanos.

O objetivo é conscientizar os foliões sobre a importância de manter um ambiente seguro e respeitoso para todos, especialmente para as mulheres.

Além disso, o enfrentamento à violência doméstica e familiar também será abordado por meio de panfletagem nos polos.

O evento conta também com a atuação de profissionais da saúde, como enfermeiras e técnicos de enfermagem, que estarão à disposição para garantir o bem-estar dos foliões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível em regime de plantão para qualquer emergência e o atendimento ambulatorial eletivo será retomado somente no dia 10 de março, permitindo que o foco permaneça nos cuidados de urgência durante o Carnaval.

Uma força-tarefa do Conselho Tutelar realiza ações de proteção contra o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes e toda a organização tem o compromisso de promover um ambiente seguro e acolhedor, com apoio de diversos parceiros, incluindo a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e o Departamento Municipal de Trânsito (Depatran).

Artistas locais e consagrados, como Almir Rouche e Spok, serão homenageados durante a festa e o ponto alto da agenda acontece com muito brega romântico das cantoras Priscila Senna e Raphaela Santos.

Abaixo, confira a programação completa nos sete polos: Sítio Histórico, Saramandaia, Cuieiras, Agamenon, Três Ladeiras, Cruz de Rebouças e Mangue Seco.

SEXTA-FEIRA (28) – Polo Sítio Histórico (Abertura do Carnaval)

Início: 16h

Spok

Concurso Rei e Rainha

Nonô Germano

Concurso Passistas de Frevo

Almir Rouche

Orquestra Litoral



Início: 18h

Molejo

Transcoco

Excesso de Bagagem

Nanny Alvez

Bloco Lírico Verde Linho

Lipe



Polo Sítio Histórico

Início: 18h

Coco das Minas

Andrielly

Breggae

Evellii Eller

Luka Bass

Rala Coco Maria

Polo Saramandaia

Início: 15h

Luiz Viola

Ynove

Beleza Pura

Conde Só Brega

SEGUNDA-FEIRA (03)

Polo Sítio Histórico

Início: 16h

Desfile de Maracatus

Troça Carnavalesca A Bela da Tarde e Bonecos Gigantes

Afoxé Omolufan

Amanda de Ruama

Fundo de Quintal

Polo Cruz de Rebouças

Início: 16h

Teatro Infantil

Os Tralhas

Glício Lee

Coco Juremado

Contação de Histórias

Baquetando

Polo Agamenon

Início: 18h

Filipe Souza

Mano Vaqueiro

Elvis

Polo Saramandaia

Início: 15h

Jacy

Atitude 10

Forró Pegado

Banda Sentimentos

Polo Três Ladeiras

Início: 16h

Jair Miranda

Faringes da Paixão

Boi Maracá

Polo Mangue Seco

Início: 14h

Thayzinha

Carina Lins

TERÇA-FEIRA (04)

Polo Sítio Histórico

Início: 16h

Teatro Infantil

Nosso Sentimento

Cristina Alves

Contação de Histórias

Orquestra Virtual

Polo Cruz de Rebouças

Início: 19h

Tocha e Dadá Boladão

Patusco

Marcelo Bragatto

Pinga Coco

Polo Agamenon

Início: 18h

Banda Tentação

Mil Milhas

Ciranda de Martinho

Coco Casa de Mestre

Polo Saramandaia

Início: 16h

Paulo Black

Gil Bala

Felipe Farra

Lerinho Campos

Polo Três Ladeiras

Início: 16h

Jaqueline Leite

Roginho

Alex e Banda

Polo Cuieiras

Início: 16h

Banda Saíra

Leo Lima

Coco de Dona Zezé

Polo Mangue Seco

Início: 13h

Coco Pisado

Luanny Vital

Alex Santos

