Carnaval 2025: intercâmbio cultural promove encontro entre agremiações pernambucanas

As cidades de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, serão palco do Intercâmbio Cultural 2025. O evento, que se inicia neste sábado (15), marca o encontro entre agremiações culturais, com destaque para as tradicionais expressões como frevo, maracatu e caboclinho.

Com o objetivo de promover a valorização das manifestações artísticas locais, o festejo se inicia em Olinda, às 10h, na Casa da Rabeca, no bairro Tabajara, com uma troca de experiências entre mestres e um almoço de confraternização.

Às 15h, haverá a saída de 70 nações de maracatus em cortejo, no Sítio Histórico da cidade. O desfile irá partir do Bonsucesso, em frente ao Homem da Meia Noite, e seguirá pelas ladeiras até a rua de São Bento.

O intercâmbio seguirá para Pesqueira às 17h30. No local, as agremiações culturais de Olinda, Pitombeiras e Vassourinhas se apresentarão na Praça Dom José Lopes. A programação contará com a presença da mestra Adriana do Frevo.

No sábado seguinte, dia 22 de fevereiro, será a vez de Pesqueira retornar a Olinda, com novas trocas de experiências entre os mestres e uma grande festa nas ruas da cidade.

