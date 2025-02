Carnaval 2025: Jaboatão abre alas para o Carnaval nesta sexta-feira (28); confira programação

A- A+

O município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, inicia oficialmente as festividades do Carnaval da cidade nesta sexta-feira (28).



A concentração será na ladeira de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, de onde desfilarão os blocos Folia JA, Baronesa e Zé Pereira, às 17h.



Em seguida, a festa continua no palco montado em frente à Casa da Cultura, com programação a partir das 19h. Entre as atrações da abertura estão Orquestra 90 graus e convidados, Dayse Santana e Michele Andrade.



"A Prefeitura preparou uma programação de Carnaval diversificada e cultural, com atrações para a população se divertir com tranquilidade e segurança, tanto nos polos fixos quanto nos itinerantes, espalhados pela cidade", destacou o prefeito Mano Medeiros.

Com o tema do Carnaval é "Jaboatão, minha terra, meu lugar", o Carnaval de Jaboatão homenageia maestro Ricardo Diniz, Companhia de Dança Valdeck Farias e Mestre Saúba e conta com três polos fixos, oito polos itinerantes e a Caravana da Folia, percorrendo as sete regionais do município.



Os três polos fixos estão montados em Jaboatão Centro (Casa da Cultura), no Parque da Cidade (Prazeres) e nas Praias (Piedade). Já os oito polos itinerantes estarão na Estação Cidadania, praça do Curado IV, Terminal de Marcos Freire, praça Rita Barradas, praça Murilo Braga, Curado II (avenida Dolores Duran), praça Abdu Cabus e Jordão (avenida Agostinho Sales).



Confira programação dos próximos dias:

Sábado (01/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Rebeldes do Samba

- Pedrinho Love

- Caboclinho Tupinambá

- Raphaela Santos

- Conde Só Brega

- Dedé A+ de 1000

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Quebra Galho

- A Barka Maluca

Polo Praias, a partir das 17h30:

- Irah Caldeira

- Allan Carlos

Polo itinerante Regional 2 - Estação Cidadania, a partir das 17h30:

- Boneca Encantada

- Bilé Ares

Polo itinerante Regional 3 - praça do Curado IV, a partir das 20h:

- Marília Marques

- Emerson 7K



Domingo (02/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Coco do Serrote

- Banda Lingerie

- Flabelo do Amor

- Dayse Santana

- Sedutora

- Sem Compromisso

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Popular Itinerante

- Tio Geraldo

Polo Praias, a partir das 17h:

- Nonô Germano

- Telmo Santiago

Polo itinerante Regional 4 - Terminal de Muribeca, a partir das 18h:

- Vítor Keysh

- Helton Lima

- Junior Canibal

Polo itinerante Regional 6 - praça Rita Barradas, a partir das 18h:

- Alisson Príncipe

- Wagner Pressão



Segunda-feira (03/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Bateria Sambart

- Clara Sobral

- Coco do Rosário

- Rafa Pesadão

- Nosos Sentimento

- Sheldon

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Tropicana

- Tio Bruninho

Polo Praias, a partir das 17h:

- Gerlane Lopes

- Forró Sambado e Letto do Cavaco

Polo itinerante Regional 2 - praça Murilo Braga, a partir das 18h:

- Léo Hall

- Alessandra Vieira (Xuxinha)

Polo itinerante Regional 3 - Curado II (avenida Dolores Duran), a partir das 18h:

- Nattan Love

- Marcelo Pernambucano

- João do Morro

Terça-feira (04/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

- Maracatu Aurora Africana

- Jeanny Cris

- Maracatu Xangô Alafim

- Sambagagem

- Grupo Revelação

- Iguinho e Lulinha

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

- Orquestra Frevo no Pé

- Cia Valdeck Farias

Polo Praias, a partir das 17h:

- Rucca e banda

- Monike Carvalho

Polo itinerante Regional 6 - praça Abdu Cabus, a partir das 17h30:

- Orquestra de Frevo Evoé

- Banda Alegria de Brincar

Polo itinerante Regional 7 - Jordão, a partir das 18h:

- Condinho

- Banda D’Virote

- Carla Alves

Veja também