Carnaval 2025: Jaboatão dos Guararapes divulga serviços ofertados durante festa

Durante o Carnaval, o esquema de segurança de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, contará com monitoramento aéreo com drone.



Além disso, os atendimentos à saúde, atenção para crianças e adolescentes, combate à violência contra a mulher, além dos serviços de fiscalização e ordenamento permanecerão funcionando no período.



Nesta quinta-feira (27), a gestão municipal divulgou os serviços que funcionarão durante a folia e destacou que diversas secretarias da cidade estarão com equipes de plantão para promover uma festa segura e acessível.



Segurança

A Guarda Civil Municipal estará presente e terá o trabalho reforçado através da utilização da Base Móvel de Monitoramento (BVM), no polo Jaboatão Centro. Nos demais polos e na Caravana da Folia, haverá monitoramento aéreo com drone.



Serão 140 Guardas Municipais trabalhando nos eventos de Carnaval. O esquema de segurança contará ainda com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Saúde

Haverá postos de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV nos polos Jaboatão Centro e Parque da Cidade, além da distribuição de preservativos em todos os polos fixos e itinerantes. A população também contará com ambulâncias e equipes médicas em todos os polos de festividades, a partir desta sexta-feira (28) até o dia 4 de março.



As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão 24h, oferecendo atendimento clínico para adultos e crianças, além dos serviços de obstetrícia no Hospital Memorial Guararapes (HMG) e no Centro de Parto Normal Rita Barradas (CPN).



Acessibilidade

As pessoas com deficiência e transtorno do espectro autismo contarão com o espaço acessibilidade para aproveitar a festa no polo Jaboatão Centro. O espaço funcionará de 28 de fevereiro a 4 de março, das 16h às 23h. Também haverá intérpretes de Libras durante as apresentações.

Crianças e adolescentes

No período de 1º a 4 de março, das 16h às 19h, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania disponibilizará o plantão social com equipe técnica, em todos os polos do Carnaval do Jaboatão, sobretudo nos polos Parque da Cidade e Praias, onde terão atrações infantis e espaços para diversão de crianças e adolescentes.



A equipe fará orientações e alerta quanto aos direitos e deveres das crianças e adolescentes, a fim de combater o trabalho infantil, o assédio, abusos e ações discriminatórias e preconceituosas, bem como estimular a identificação e a notificação em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes.



Serão disponibilizadas pulseiras de identificação que registrarão o nome da criança e do responsável, assim como contato telefônico, visando localizar o responsável de forma mais rápida, caso alguma criança se perca. Se o familiar não for localizado, a equipe acionará o Conselho Tutelar, que também estará com equipe de plantão.



Combate à violência contra a mulher

Segundo a Prefeitura, em todos os polos haverá distribuição de material educativo, na prevenção da violência contra a mulher. No polo Jaboatão Centro, o trabalho será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março, das 16h às 23h; e nos polos Parque da Cidade e Praias, de 1º a 4 de março, das 16h às 19h.



Serviços urbanos e coleta seletiva

A Prefeitura de Jaboatão informou que, em todos os polos, as equipes atuarão na limpeza antes, durante e após a realização dos eventos. Já a coleta de resíduos recicláveis ocorrerá nos polos Jaboatão Centro, Praias e Parque da Cidade. O trabalho será realizado por catadores cadastrados pelo município.



Trânsito

Equipes de agentes de trânsito e transporte estarão nos locais de folia para orientar a população. Segundo a gestão municipal, não haverá desvios no trânsito nos polos fixos Jaboatão Centro, Parque da Cidade e Praias.



Procon

O Procon Jaboatão fará fiscalizações presenciais nos polos de festa, orientando sobre cuidados e direitos do consumidor, como estar atento à cobrança feita por táxis e veículos de aplicativo e exibição dos preços dos produtos em local visível.



Em caso de denúncias de práticas abusivas e dúvidas, o Procon Jaboatão terá um plantão exclusivo via WhatsApp, através do número (81) 97323.7953.



“Jaboatão dos Guararapes está mostrando que sabe fazer Carnaval, que tem uma festa bonita, com a valorização da cultura local e muita atenção à nossa população. Esperamos por todos, nos polos de festa e na programação itinerante”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.

