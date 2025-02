A- A+

Mobilidade Carnaval 2025: Linha Sul do Metrô do Recife não funcionará no dia do Galo; veja alternativas De acordo com a CBTU, a decisão foi tomada para dar maior agilidade operacional à Linha Centro, que funcionará em esquema especial no dia do bloco

A Linha Sul do Metrô do Recife não funcionará no dia 1º de março, data que acontece o desfile do Galo da Madrugada, na capital pernambucana.

De acordo com a CBTU, a decisão foi tomada para dar maior agilidade operacional à Linha Centro, que funcionará em esquema especial no dia do bloco.

Na Linha Centro, as Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas das 5h às 23h. As demais estações funcionarão a partir das 5h e a partir das 13h apenas para desembarque.

A demanda da Linha Sul será reforçada pelas linhas de ônibus que fazem o corredor Sul (confira ao final da matéria).

Cerca de 30 mil usuários da Linha Sul serão afetados.

A operação do Metro do Recife, tanto da Linha Centro quando da Linha Sul, acontecerá normalmente no domingo (2) e continuará normal durante toda a semana de Carnaval.

A Linha Diesel (VLT) também não funcionará no dia do Galo da Madrugada. A operação do VLT volta ao normal na segunda-feira (3).

Durante todo o dia, os maquinistas andarão acompanhados de um empregado da equipe técnica, supervisores de trens, engenheiro ou técnico em manutenção, para supostas eventualidades serem resolvidas o mais breve possível.

"Devido aos problemas que o metrô vem enfrentando, que são públicos, todo mundo sabe, esse ano tivemos que optar por essa estratégia de não operar a Linha Sul. Iremos centralizar todas as energias para o usuário da Linha Centro, que é onde é o maior gargalo do Carnaval. Nosso objetivo é trazer e retirar o usuário de metrô através da Estação Recife, Afogados e Joana Bezerra", explicou a superintendente do Metrô do Recife, Marcela Campos.

Como utilizar o Metro do Recife para ir ao Galo

Para o usuário que decidir utilizar o Metro como transporte no Galo da Madrugada, será vendido o bilhete exclusivo para uso na data do bloco.

O bilhete poderá ser comprado em bilheterias especiais, montadas nas estações: Recife, Joana Bezerra, Afogados.

No dia do Galo, o Metrô do Recife não estará recebendo pagamento de compra de bilhetes via PIX nas estações Recife, Joana Bezerra. Nas demais estações o PIX continuará sendo recebido.

Pessoas que utilizam o bilhete unitário do Metro do Recife, ou fazem uso do Cartão Múltiplo do Metro ou do Cartão VEM, poderão utilizá-los no dia do Galo da Madrugada.

O valor do bilhete custa R$ 4,25.

Operação especial de ônibus para a volta no Galo da Madrugada

Uma operação especial foi montada pela CBTU, Consórcio Grande Recife (CTM) e pela empresa que faz a rede rodoviária do municipio de Jaboatão, para suprir demanda da Linha Sul do Metro na volta do Galo da Madrugada.

Por causa do fechamento, duas linhas de ônibus estarão disponiveis no Sábado de Zé Pereira para atender aos passageiros. As linhas sairão dos terminais integrados na Estação Barro da Linha Centro com destino aos terminais integrados de Prazeres e Cajueiro Seco na Linha Sul.

Linhas de ônibus

Em razão do não funcionamento da Linha Sul no dia do Galo da Madrugada, confira abaixo algumas sugestões de linhas de ônibus como alternativa para chegar e sair do evento.

Para chegar no Galo da Madrugada

191 - Recife/Porto de Galinhas (N. Sra. do ó) - trecho de Ipojuca a Afogados*

195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional) - trecho de Ipojuca a Afogados*

185 - Cabo - trecho do Cabo a Afogados*

166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol) - trecho de Cajueiro Seco a Afogados*

115 - TI Aeroporto/TI Afogados - trecho do Aeroporto a Afogados*

166 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - trecho de Tancredo Neves a Afogados*

4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita) - trecho de Cohab (Ibura) a Afogados**

4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita) - trecho de Cohab (Ibura) a Afogados**

4137 - UR-11 (Cais de Santa Rita) - trecho de Cohab (Ibura) a Afogados**

*Trafegando via Estrada da Batalha e Av. Mal. Mascarenhas de Morais.

*Opção direta sem necessidade de ir para o TI Tancredo Neves.

Para sair do Galo da Madrugada

206 - TI Barro/Ti Prazeres (Jordão) - trecho da Estação Barro a Prazeres

216 - TI Barro/TI Cajueiro - trecho da Estação Barro a Cajueiro Seco

A orientação é que se pegue o metrô na Estação Recife até a Estação Barro. No Terminal Integrado do Barro, é necessário fazer a integração com um ônibus com destino a Prazeres ou Cajueiro Seco.

O percurso inverso poderá ser realizado para chegar ao Galo da Madrugada pegando o onibus no TI Prazeres ou no TI Cajueiro Seco e seguir até a Estação Barro. Na Estação Barro, embarque no metrô até a Estação Recife.

