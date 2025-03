A- A+

FOLIA Carnaval 2025: Com Spok, Marco Zero é tomado por pessoas que celebram a matriz da cultura popular Noite promete ser animada, ainda com apresentações de Nação Zumbi e Xamã

É gente! A ilha do Marco Zero do Recife, no centro da capital pernambucana, foi tomada por milhares de pessoas que reverenciam a matriz da cultura popular, na noite desta segunda-feira (3). O local tornou-se o epicentro do Carnaval 2025 da cidade. Lá foi montado o icônico palco curvado, repleto de LEDs, onde passam as mais diversas atrações musicais.

Veja as fotos

Público lotou Marco Zero para assistir shows do Carnaval do Recife 2025, na noite desta segunda-feira (3) | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Elas dançam e cantam acompanhadas de uma vista deslumbrante para o Rio Capibaribe, e a arquitetura histórica faz da área um dos locais mais emblemáticos da festa, que teve apresentações, a partir das 20h, da Spok Frevo Orquestra e convidados, que subiram ao palco, abrindo a noite de shows, com a música “Festa pra Ogum”, do Grupo Bongar.

Ainda participaram da apresentação: Orun Santana e o Daruê Malungo, Pai Ivo de Xambá, Grupo Xambá das Yabas, Maria Helena Sampaio e Mestre Meia Noite.

Assista ao vivo

Na plateia está a médica pedriatra Neide Silva, de 68 anos, que não parava de dançar e festejar a alegria do Carnaval que só o Recife tem. Vinda dos Aflitos, Zona Norte do Recife, ela está no Marco Zero desde às 15h30, para pegar um lugar próximo ao palco. Neide teceu elogios e já aguarda a folia do ano que vem.

“O nosso Carnaval é uma cultura tradicional com uma raiz de uma pureza cultural imensa, além desses blocos líricos lindíssimos que nós temos que manter essa tradição e [levar] para as próximas gerações, além do nosso frevo. Estou aguardando Spok, que é um ícone da nossa música e do nosso Carnaval. Ele nos emociona, nos traduz o que é ser pernambucano. Nós esperamos um ano para cair na brincadeira”, disse.

Nem nas histórias mais improváveis, se imaginaria um casal de marido e mulher com Kiko, da Turma do Chaves, com uma Odalisca. Mas a magia do Carnaval recifense fez isso acontecer. Os servidores públicos Anderson Silva, de 36 anos, e Rhayssa França, 32, se fantasiaram com os personagens e chamaram atenção no Marco Zero.

“O Carnaval acontece, de fato, quando a gente tira as fantasias do cotidiano e cuida só de ser feliz. Esse é o motivo de estarmos aqui, num palco tão diversificado e tão bonito quanto o do Marco Zero, que representa a cultura pernambucana, que é tão rica. Eu estou fantasiado de Kiko porque sou fã da Turma do Chaves. Tenho tatuados o Chaves e o Chapolin, no braço esquerdo. Daqui a um mês vou registrar Kiko e Seu Madruga”, adiantou ele.

“Este é um momento de felicidade para toda a população, para festejar a vida, celebrar os grandes momentos e a nossa cultura, principalmente. Recife e Pernambuco são as capitais da cultura. A gente tem um Carnaval diverso, multicultural e isso movimenta muito a gente. É diferenciado de todo o Brasil e eu ouso a dizer que do mundo. É muito bom estar aqui e celebrar esse Carnaval”, comentou ela.

Exaltação da cultura

Durante o show, o Maestro Spok fez uma revelação que, segundo ele, o deixou com o coração feliz. Por causa de uma conversa que teve com o prefeito João Campos (PSB), recebeu a promessa de que a cultura popular seria estendida a outras pessoas.

“Eu preciso fazer um crédito aqui. Como muitos, eu dei uma entrevista dizendo que na escola tivesse cultura popular, como disciplina. Todos os dias tem que estudar cultura popular. É, muito possivelmente, a única chance, e está aqui a prova. É só apresentar para as crianças. Após essa entrevista, três secretárias [da Prefeitura do Recife] me chamaram e disseram: ‘Spok, o prefeito João Campos disse que, em 2025, todas as escolas municipais vão ter a disciplina de cultura popular” Vai sim! É só apresentar para as crianças’”, exclamou ele.

O motoboy Wellington Barbosa, de 47 anos, saiu do bairro do Cordeiro para assistir as apresentações e se alegrou com o relato de Spok. Ele aproveitou a entrevista para convidar o público, porque ainda dá tempo de curtir a folia.

“Esse show é massa e o melhor Carnaval está aqui. Vale a pena sair de casa. Vem curtir com a gente. Eu sempre esperei por esse momento. É 100% de tudo que a gente tem na cultura local. Vem brincar com a gente”, frisou.

Outras apresentações

Ainda esta noite, a Nação Zumbi sobe ao palco às 21h30, BaianaSystem se apresenta às 23h15. O cantor Xamã é a última atração, cantando à 1h.

