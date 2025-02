Carnaval 2025: MPPE lança campanha de conscientização por mais respeito e segurança durante a festa

A- A+

Para o Carnaval 2025, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) lançou uma campanha de orientação aos foliões, com o slogan “Pernambuco tem o Carnaval que você respeita!”, por mais respeito, segurança e conscientização durante a festa.

A campanha trata de assuntos como importunação sexual, LGBTFobia, cuidados com a infância e juventude, bebida alcóolica e direção, além de informações sobre o funcionamento do Juizado do Folião.

Carnaval 2025

Criado pela Assessoria Ministerial de Comunicação Social (AMCS) do MPPE para o Carnaval 2025, o material traz mensagens como:

“Carnaval é tempo de diversidade e alegria. Não combina com LGBTFobia”;

“Paquerou e ela disse não? Deixe ela”;

“Violência contra criança ou adolescente é crime”.

A conscientização também inclui frases sobre segurança geral e informa acerca do atendimento de plantão: “Folião de respeito não mistura álcool e direção. Se beber não dirija” e “Para atender ocorrências de menor potencial ofensivo conte com o MPPE no Juizado do Folião”.

“O objetivo é garantir o clima de alegria da festa, respeitando o direito de todas as pessoas”, afirma o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier.



Plantão de Carnaval

O Ministério Público de Pernambuco funcionará em regime de plantão no Carnaval 2025, entre os dias 28 de fevereiro e 7 de março, em razão do Carnaval e do feriado da Data Magna de Pernambuco.

Durante o desfile do Galo da Madrugada, que acontece neste sábado (1º), o MPPE atuará em regime de plantão presencial, das 13h às 21h, nos Juizados do Folião, que funcionarão em dois polos: Fórum Thomaz de Aquino Cyrilo Wanderley e Estação Central do Metrô do Recife.

As manifestações que forem registradas nos canais eletrônicos da ouvidoria durante o feriadão serão analisadas e encaminhadas às promotorias de justiça apenas a partir do dia 10 de março. Portanto, em casos urgentes, durante o recesso, devem ser usados os e-mails dos plantões da capital e de unidades regionais, divulgados no site do MPPE.

Não se tratando de um caso emergencial, o cidadão poderá entrar em contato com a Ouvidoria do MPPE pelos canais eletrônicos para registrar denúncias, reclamações, sugestões, críticas e elogios por meio de formulário , pelo assistente virtual Audivia, no site do MPPE, ou pelo messenger do Facebook da Ouvidoria do MPPE.

