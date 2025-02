A- A+

momo Carnaval 2025: para garantir festa segura, dezenas de mulheres irão prestar atendimento aos foliões As profissionais vão estar presentes em todas as frentes com a Neoenergia Pernambuco, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Para o atendimento aos foliões no Carnaval 2025, há um destaque especial para o papel das mulheres na garantia de uma festa mais segura para a população. Serão dezenas de eletricistas, bombeiras e socorristas de plantão durante os dias de Momo no Estado.

As profissionais vão estar presentes em todas as frentes com a Neoenergia Pernambuco, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma das agentes na ativa é Priscila Gabriela, eletricista que vai atuar no Recife e em Olinda. Para ela, o trabalho será de extrema importância para a garantia de uma festa segura e bem iluminada, com foco no rápido atendimento.

“Sempre ouvi que esse não era um trabalho para mulheres, mas aqui estamos nós, garantindo que o Carnaval siga iluminado. Nossa presença mostra que podemos estar onde quisermos”, afirma.

"A Neoenergia Pernambuco reforça esse compromisso com a inclusão, investindo na formação e valorização das mulheres no setor elétrico, tradicionalmente masculino, e provando que espaços antes inacessíveis a elas agora são ocupados com competência e excelência", completou a Neonergia, em comunicado.

Prestação de socorro para o Carnaval. - Foto: Gabriela Castello Buarque/Folha de Pernambuco

Compromisso com a segurança

No Corpo de Bombeiros, a participação das mulheres também não será deixada de lado. Uma das agentes será Géssica Moura, que atuará no resgate e segurança da população. Segundo ela, a dedicação e preparo precisão ser os mesmos de todos os profissionais da população.

“Nosso trabalho exige controle emocional, brevidade e firmeza para lidar com os diversos tipos de ocorrências que podemos encontrar. Nas festividades carnavalescas, vamos continuar trabalhando com empenho para preservar a integridade dos foliões e garantir o nosso compromisso com a segurança da população”, afirmou.

No Samu, as agentes Stefany Farias e Willianny Aquino terão papel fundamental nos atendimentos de emergência. A primeira estará nas ambulâncias, garantindo assistência a quem precisar, enquanto a segunda fará parte das motolâncias, que atravessam o trânsito intenso da folia para prestar socorro rápido.

“O atendimento imediato pode salvar vidas. Nossa presença no Carnaval é essencial para levar socorro a quem precisa”, ressalta Willianny.

Para o Carnaval, Neoenergia Pernambuco, Samu e Corpo de Bombeiros vão se juntar para contribuir para a renovação do papel das mulheres para a festa.

"Neste Carnaval as três instituições juntas não vão apenas prestar um serviço de excelência, como promoverão a representatividade e empoderamento feminino em todas as instâncias", disseram, em nota conjunta.

Carnaval. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Campanha de Carnaval

A Neoenergia Pernambuco lançou uma campanha de segurança para todas as áreas de concessão da empresa no Brasil. Dentre as ações, estão dicas e orientações veiculadas em emissoras de rádios, nas mídias sociais e, em parceria com o Galo da Madrugada, em um trio elétrico no desfile do maior bloco de Carnaval de rua do mundo.

A intenção é contagiar milhões de foliões com diversão e bom-humor ao falar de um tema relevante e que não pode ser esquecido durante a festa: a segurança na rede elétrica. Para isso, a companhia conta com o carisma e a popularidade do cantor e percussionista Carlinhos Brown. O artista empresta a sua voz ao jingle "Energia é Folia".



Confira a música abaixo.

