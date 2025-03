A- A+

Quem pensou que o fervor da folia terminou ontem, se enganou. Com tradição em Olinda, o Munguzá do Zuza Miranda & Thaís foi servido, na manhã desta quarta-feira de cinzas (5), para centenas de pessoas, em frente à Igreja da Sé.

Ao todo, foram 2 mil litros da tradicional e nutritiva comida de milho, que ajuda na digestão, melhora o colesterol e diminui o risco de doenças cardiovasculares.

Agora em 2025, o bloco comemora 30 anos de existência. Segundo os fundadores, o casal de músicos Silvio (Zuza) e Thaís Miranda, tudo começou quando eles tocavam, em Bairro Novo, e atraíram o carinho do público.





“Nós tocávamos [da terça para a quarta-feira de cinzas] na Praça Doze de Março, no Carnaval, e as pessoas não queriam que parasse. Foi aí que tivemos a ideia de fazer um bloco. Eles vieram atrás e surgiu a iniciativa de fazermos o Munguzá para dar força e energia a eles, para continuarem a festa”, explicou ela.





“Minha avó sempre me dava essa receita e eu repliquei. Leva leite de coco e tudo mais. Naquele ano [em 1995] trouxemos apenas um panelão e foi um sucesso. Não paramos e aumentamos a quantidade. É sempre uma brincadeira boa que vira realidade, com muito amor a cultura popular tradicional de Olinda”, relatou Zuza Miranda.

Quem prova da iguaria, quer mais. A manicure Karina Silva, de 45 anos, mora no município desde o nascimento e esta foi a primeira vez que ela foi ao bloco.

“Eu me dei o luxo de vir aqui, hoje, e estou adorando. O sabor do munguzá é aquele gostinho do tempo da avó, de casa e é bem familiar. Dá para ver que foi feito com muito amor e carinho. Este é o segundo copo que eu peguei”, relatou ela.

Outro momento importante do bloco é a Corrida dos Monstrinhos e das Monstrinhas. Vários competidores, que se inscrevem previamente, são desafiados a subirem a Ladeira da Sé, após tomarem uma dose de cachaça.

Os vencedores deste ano foram a carioca Yasmin Fontenelle, de 30 anos, e Leonardo Silva, de 35, morador da Várzea, Zona Oeste do Recife. Cada um ganhou R$ 300.

“É a minha primeira vez aqui em Olinda, e estou muito feliz. Esse Carnaval é maravilhoso. Já chorei demais, hoje, emocionada e eu vou voltar aqui mais vezes. O segredo para vencer a competição foi muita preparação física”, disse a vencedora, aos risos.

“O segredo é ter fé em Deus. Eu trabalho na coleta de lixo. Quero agradecer muito pela torcida e que Deus abençoe a todos”, comentou o ganhador.

