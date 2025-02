Carnaval 2025: Nazaré da Mata ganha escultura gigante de caboclo de lança

Em Nazaré da Mata, cidade localizada na Zona da Mata de Pernambuco e reconhecida como a Capital Estadual do Maracatu de Baque Solto, um caboclo de lança gigante foi inaugurado na Praça João XXIII, conhecida como a Praça da Catedral, para receber o Carnaval 2025 na noite da terça-feira (25).

Idealizada pela Prefeitura de Nazaré da Mata, a escultura, feita à base de cimento e concreto, tem 5 metros de altura, pesa 3 toneladas e celebra a tradição centenária do maracatu rural.

O caboclo de lança, figura central dessa manifestação cultural, representa a fusão das raízes africanas, indígenas e europeias que formam a identidade pernambucana.

A proposta é que a obra, que ficará exposta durante o Carnaval 2025 e na semana que antecede a festa, se torne um ponto turístico permanente.

Caboclo de lança

A obra, que levou 50 dias para ser concluída, contou com a dedicação de dezenas de pessoas, entre artistas, ferreiros, costureiras e artesãos locais.

"O objetivo era criar um marco, um divisor de águas, e também me apresentar como artista local. Apresentei a ideia à prefeita Aninha da Ferbom, e ela topou na hora. Partimos para a criação com uma equipe incrível, que colocou amor e suor em cada detalhe", explicou Junior Andrade, artista responsável pela concepção e execução do projeto.