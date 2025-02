Carnaval 2025: Nazaré da Mata anuncia homenageados e elege Rei e Rainha neste sábado (22)

A- A+

A cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, irá promover uma noite de celebração da cultura carnavalesca neste sábado (22), a partir das 20h, no Parque dos Lanceiros, no bairro do Juá.

Durante a festividade, haverá a apresentação dos homeageados do Carnaval deste ano, além do tradicional Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2025. A programação é aberta ao público e é gratuita.

No local, a prefeita Adriana Andrade Lima e o secretário de Cultura, Turismo e Esportes da cidade, Washington Dário, estarão presentes para conduzir a cerimônia.

Serviço

Apresentação dos homenageados do Carnaval 2025 e Concurso de Rei e Rainha do Carnaval

Quando: Sábado, 22 de outubro

Horário: 20h

Onde: Parque dos Lanceiros - Rua Coelho Neto, Juá, Nazaré da Mata



Veja também