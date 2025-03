A- A+

Carnaval Carnaval 2025: Noite do Brega agita o Palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo, em Olinda Além dos shows no Palco da Praça do Carmo, diversas troças e cortejos acontecem no Sítio Histórico de Olinda

O segundo dia do Carnaval de Olinda está sendo marcado pelo ritmo do brega. Nesta sexta-feira (28), o Palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo, viverá a "Noite do Brega", contando com a presença de grandes nomes da cena musical pernambucana.

Após a abertura do dia com a Orquestra de Frevo Zezé Correa, foi a vez do ritmo envolvente tomar conta do Carmo. Um dos maiores expoentes do brega funk, Dadá Boladão, foi o responsável por começar a agitar o público presente.

Depois é a vez da sofrência e do romance tomar conta da Marim dos Caetés. Um dos grandes nomes do brega romântico, Priscilla Senna subiu ao palco e cantou vários sucessos do seu repertório. Em seguida, perto das 21h30, Tayara Andreza terá a missão de dar continuidade. Por fim, mas não menos importante, às 23h30, o ícone Conde Só Brega promete embalar o público até o dia seguinte.

A Orquestra de Frevo Zezé Correa foi a responsável por iniciar a sexta-feira (28) do Palco da Praça do Carmo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda

Palco da Praço do Carmo, em Olinda

Dadá Boladão levou o Brega Funk para o Palco da Praça do Carmo

Priscilla Senna levou o brega romântico ao Palco da Praça do Carmo, em Olinda - Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo, em Olinda - Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda

Priscilla Senna no Palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo, em Olinda - Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda

Cortejos

Além dos destaques no Palco da Praça do Carmo, o Carnaval de Olinda também é embalado pelo frevo, obviamente. Alguns cortejos estão previstos para sair na noite desta sexta-feira (28). Entre os destaques estão a La Ursa do Bonfim, que inicia desfile às 22h, no Cariri Olindense, e a Troça Olinda Frevo e Folia, saindo no mesmo horário, mas do Clube Vassourinhas de Olinda.

Programação da Noite do Brega:

Dadá Boladão - 18h

Priscilla Senna - 19h30

Tayara Andreza - 21h30

Conde Só Brega - 23h30

