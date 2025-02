Carnaval 2025: Noite dos Tambores Silenciosos reúne dez grupos de Maracatu em Olinda

A- A+

Em sua 61ª edição, a Noite dos Tambores Silenciosos, uma das manifestações afro-brasileiras do Carnaval pernambucano, irá sair percorrer as ruas de Olinda nesta segunda-feira (24), a partir das 20h.

O cortejo sairá dos Quatro Cantos, seguirá pela Rua do Amparo e chegará ao Largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. No local, será realizada a tradicional cerimônia religiosa dos Tambores Silenciosos.

O evento, que homenageia o babalorixá Tata Raminho de Oxóssi e será conduzido pelo Mestre Ivanildo de Oxóssi, contará com a participação de dez grupos de maracatu, além das nações convidadas: Leão Coroado, Camaleão, Badia, Maracambuco, de Luanda, Pernambuco, Estrela de Olinda, Tigre e Sol Brilhante de Olinda.

Serviço

Noite dos Tambores Silenciosos em Olinda

Data: Segunda (24)

Horário: 20h – concentração na Praça de São Pedro

Percurso: Rua do Amparo até o Largo da Igreja do Rosário dos Homens Pretos



Veja também