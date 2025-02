A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: Noite dos Tambores Silenciosos reúne centenas de pessoas, em Olinda; veja imagens Celebração, que chegou à sua 61ª edição neste ano, contou com a presença ilustre do Homem da Meia-Noite

Aconteceu na noite dessa segunda-feira (24) uma das mais importantes manifestações afro-brasileiras do Carnaval de Pernambuco: a Noite dos Tambores Silenciosos.

Este ano, a celebração chegou à sua 61ª edição. O evento homenageou o babalorixá Tata Raminho de Oxóssi e foi conduzido pelo Mestre Ivanildo de Oxóssi.

O cortejo saiu dos Quatro Cantos e seguiu pela Rua do Amparo e até o Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, espaço sagrado das matrizes africanas e símbolo de resistência desde o século XVII.

No local, foi realizada a tradicional cerimônia religiosa dos Tambores Silenciosos.

O evento contou com a participação de 10 grupos de Maracatu, além de nações convidadas. Confira.

Maracatu Nação Leão Coroado

Maracatu Nação Camaleão

Maracatu Nação Badia

Maracatu Nação Maracambuco

Maracatu Nação de Luanda

Maracatu Nação Pernambuco

Maracatu Nação Estrela de Olinda

Maracatu Nação Tigre

Maracatu Sol Brilhante de Olinda

A celebração também contou com a participação ilustre do Homem da Meia-Noite. O calunga de Olinda participou do cortejo pela primeira vez em sua história.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Noite dos Tambores Silenciosos

A tradição surgiu da devoção a Nossa Senhora do Rosário, santa católica branca considerada padroeira da população negra, e tem origem nas irmandades religiosas criadas por negros no período colonial.

No Recife, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada no Pátio do Terço, foi palco de intenso comércio de escravizados. Hoje, o local se tornou um espaço de celebração e resistência da cultura afro-brasileira.



Veja também