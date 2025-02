Carnaval 2025: Olinda apresenta novos veículos que irão reforçar a frota de mobilidade e saúde

A- A+

A Prefeitura de Olinda apresentou, nesta terça-feira (25), a nova frota de veículos que auxiliará na mobilidade urbana e no atendimento à saúde durante o Carnaval 2025. A entrega dos equipamentos ocorreu em frente à sede da gestão municipal, com a presença da prefeita Mirella Almeida.

A frota conta com sete motocicletas, três carros e uma ambulância. Estes veículos serão utilizados para organização do trânsito e apoio ao serviço de saúde durante o período da festa de Momo.

A prefeita destacou a importância do reforço na frota para melhorar a fluidez do trânsito e a agilidade no atendimento à população.

"Mobilidade é um ponto fundamental para o Carnaval. Estamos trabalhando para que o trânsito flua independentemente da festa estar acontecendo. Com essa nova frota, nossos agentes poderão atuar de forma mais rápida e eficaz. Além disso, a nova ambulância será essencial para o pleno funcionamento do Samu durante a folia", afirmou.

O secretário de Mobilidade Urbana, Maxwell Behar, destacou o impacto positivo da nova frota, especialmente no desafio de gerenciar a circulação de mais de 4 milhões de pessoas.

"A Operação Carnaval é a maior operação de mobilidade da cidade. Para garantir a segurança viária nesse grande fluxo de foliões, é essencial termos um reforço de efetivo e viaturas", disse.

A nova ambulância faz parte de uma parceria com o Ministério da Saúde e é a primeira de três unidades que serão entregues nos próximos 90 dias, aumentando a capacidade do Samu Olinda.

A secretária de Saúde, Ana Cláudia Callou, ressaltou a importância do reforço: "Esse incremento na frota ajudará a atender com mais rapidez tanto as ocorrências do Carnaval quanto as demandas do dia a dia do município."

Durante o Carnaval, o Samu Olinda contará com 12 ambulâncias, incluindo a nova unidade, posicionadas em pontos estratégicos da cidade.

