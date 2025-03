Carnaval 2025: multidão lota Polo Carmo, em Olinda, na última noite de shows

A- A+

A programação oficial do Carnaval 2025 de Olinda chegou ao fim na noite dessa Quarta-Feira de Cinzas (5) com apresentações que empolgaram o público no palco Pernambuco Meu País, na Praça do Carmo. Uma multidão lotou a praça para acompanhar as apresentações.

O último dia de festa na cidade-patrimônio, que estima um público total durante a folia de quatro milhões de pessoas, começou com a orquestra do Maestro Duda, em um resgate das principais canções carnavalescas.

A banda olindense Carranza, com seus mais de 25 anos de carreira, também marcou presença, destacando as tradições afro.

Mundo Livre S/A foi uma das atrações da última noite de shows no Polo do Carmo, em Olinda, no Carnaval 2025 - Foto: Prefeitura de Olinda/divulgação



A noite seguiu com o som de Cannibal e banda Devotos, Mundo Livre S/A e Nação Zumbi.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, afirmou que o saldo do Carnaval 2025 na cidade foi positivo.

“Tivemos uma festa repleta de novidades, onde os olindenses e todos aqueles que nos visitam puderam se divertir, reunindo crianças, idosos e famílias inteiras", pontuou.

A prefeitura detalha em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6) o balanço geral do Carnaval na cidade.

"Situações atípicas e pontuais já estão sendo tratadas pelas esferas competentes das forças de segurança, contando com todo o nosso apoio. Para além disso, chegamos ao fim com a sensação de dever cumprido e muita gratidão a todos aqueles que tornaram possível dias tão bonitos”, completou Mirella Almeida.

