Carnaval 2025: saiba quem são os homenageados da Folia de Momo em Olinda

Faltando 17 dias para o Carnaval 2025, a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, divulgou as personalidades que serão homenageadas, durante a folia de Momo. Os nomes foram anunciados na manhã desta segunda-feira (10), na sede da prefeitura.

As homenagens se dividem em três categorias: Candidato em Vida, In Memoriam e Título História Viva. Esta última não contou com votação. A própria gestão escolheu os nomes, por causa da representatividade cultural que elas têm para a cena local.

A votação ocorreu entre 30 de janeiro e 6 de fevereiro, pelo site oficial da Prefeitura de Olinda. Na Cidade Alta, os festejos vão de 17 de fevereiro a 5 de março.

Veja quem são os homenageados:

Candidato em Vida - Maestro Carlos

Morador de Olinda desde a infância, Carlos Rodrigues da Silva, mais conhecido como Maestro Carlos, recebeu 14.880 votos.

Ele iniciou a trajetória musical na banda marcial de uma escola pública da cidade, o que se tornou a porta de entrada para a paixão dele pela música. Ao longo dos anos, residiu por décadas na Rua do Sol, no bairro do Carmo, antes de se mudar para o Bonsucesso, onde permanece até hoje. Foi nesse bairro que começou a estudar e se aproximar das partituras e instrumentos, se destacando na formação e assumindo o papel de instrutor.

O frevo se tornou sua grande paixão. Ainda garoto, deu os primeiros passos no Bacalhau do Batata, passando para o Homem da Meia Noite e, ao longo da carreira, tocou nas mais renomadas agremiações de Olinda, como o Cariri Olindense, Vassourinhas, Pitombeiras, entre outros.

Hoje, com 59 anos, ele se orgulha de ver dezenas dos alunos que ensinou à frente das principais orquestras de Olinda.

Para ele, o Carnaval é o ponto alto de sua essência, e desde a metade do ano anterior, começa a se preparar, aumentando a rotina de ensaios.

In Memoriam - Roberta Pessoa

Roberta Pessoa, fundadora do bloco Soul Delas, foi uma inspiração na cultura de Olinda. Ela recebeu 30.675 votos.

Desde 2012, o bloco destacou-se pela celebração da feminilidade, unindo MPB, sucessos brasileiros e samba em um repertório encantador.

Mesmo após sua partida precoce, em fevereiro de 2022, o legado dela segue vivo por meio da filha, Yanka Pessoa, que hoje lidera o bloco como diretora e mestra de bateria, mantendo a essência e o espírito do Soul Delas.

A paixão pela música e pelo Carnaval continua ressoando pelas ruas de Olinda, onde a memória de Pessoa é celebrada por familiares, amigos e foliões.

O nome de Roberta permanece gravado na história, e o espírito dela segue desfilando pelas ladeiras, encantando novas gerações.

Título História Viva

Gilberto Sobral

Gilberto Sobral Magalhães, pedagogo e gestor dedicado, nasceu em 30 de junho de 1971 e faleceu no dia 19 de dezembro de 2024.

Giba, como era conhecido, construiu uma trajetória admirável em defesa da memória e da cultura brasileiras. Natural de Pernambuco, a atuação dele marcou profundamente o campo do Patrimônio Cultural e da gestão pública.

Durante a carreira, Gilberto idealizou projetos inovadores, como o premiado "Pinte o Seu Patrimônio", reconhecido com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.

À frente da Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda, coordenou ações que restauraram monumentos históricos e fortaleceram a conexão entre a comunidade e a identidade cultural.

Gilberto deixou um legado de dedicação, visão estratégica e entusiasmo, ampliando o diálogo entre sociedade e patrimônio.

Já Severino Martiniano da Silva, conhecido como Tatá Raminho de Oxóssi, nasceu em 1936 e também morrem em dezembro de 2024.

Tatá Raminho de Oxóssi

Se tornou uma das figuras mais emblemáticas das tradições afro-brasileiras em Pernambuco. Inicialmente, estabeleceu seu primeiro terreiro no Complexo de Salgadinho, em Olinda. Anos depois, mudou-se para o bairro de Jardim Brasil I, onde fundou o terreiro "Roça Jeje Oxum Opará Oxossi Ibualama", que liderou até o fim da vida dele.

Por 42 anos, Tatá Raminho conduziu a festa ‘Águas de Oxalá’, tradição anual realizada no segundo domingo de janeiro, que marca a abertura do ciclo carnavalesco em Olinda.

A celebração inclui a lavagem da escadaria da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, no Sítio Histórico, um ritual de purificação e renovação que atraem terreiros e foliões de toda a região.

Tatá Raminho de Oxóssi é uma referência da resistência cultural e espiritual, deixando um legado que fortalece as raízes afro-brasileiras em Pernambuco.

