Durante a coletiva de anúncio da programação de serviços e infraestrutura nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Olinda, anunciou que a cidade terá um reforço no esquema de segurança durante os dias de Carnaval.

De acordo com a gestão, o efetivo da Guarda Civil Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar de Pernambuco e demais órgãos da gestões municipal e estadual para reforçar a segurança de todos.

Outra medida será a Delegacia Interativa Perdidos e Achados. O espaço funcionará 24 horas por dia entre a quinta-feira (27), abertura do Carnaval, e a Quarta de Cinzas (5), na sede da Secretaria de Segurança Cidadã (Guarda Municipal), localizada na avenida Santos Dumont, no Varadouro.

No local, poderão ser recebidos documentos e objetos encontrados, além da confecção de Boletins de Ocorrência virtuais pelo site da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE).

Além disso, haverá, também, a instalação de 120 câmeras de videomonitoramento, sendo 108 em 35 Totens, mais 12 adicionais.

As imagens serão compartilhadas em tempo real com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o Centro Integrado de Defesa Social (CIODS) e a sede da Ciatur.

Além disso, 10 câmeras adicionais serão posicionadas nos principais pontos do Sítio Histórico, garantindo mais segurança durante a folia.

"A gente tem que compreender que esta é uma festa muito grande de pessoas. Mas há de se destacar que, na segurança pública, há uma necessidade cada vez maior de usar a tecnologia para que nós possamos ver e alcançar locais onde normalmente não teríamos condições de colocar um profissional", disse o secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto.

A SDS, aliás, realizará um planejamento conjunto para a operação de drones em três pontos fixos, com transmissão ao vivo via Wi-Fi para o CICCR, a sede da SESC e a SMOB. Os locais de operação serão: em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e Turismo, em frente à Prefeitura e no Alto da Sé.

Esquema especial de ônibus e mobilidade

Durante o Carnaval, a Prefeitura de Olinda, em parceria com o Consórcio Grande Recife, oferecerá o Expresso da Folia, com linhas especiais de ônibus para facilitar o acesso ao Sítio Histórico.

O serviço sairá de terminais diretamente para o foco da folia, sem paradas no percurso. O bilhete será adquirido no ponto de embarque ou estacionamento e incluirá as tarifas de estacionamento e embarque de ida e volta para o local da folia, com identificação por pulseira. Os valores variam conforme o ponto de partida.



Linhas e Horários:

Shopping RioMar

Saída: Estacionamento do Shopping RioMar (Pina, Recife)

Retorno: Travessa do Piza, Olinda (próximo à Igreja de Santa Tereza)

Tarifa: R$25

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado - 8h-0h | Domingo a Terça - 9h-0h



Shopping Recife

Saída: Estacionamento do Shopping Recife (Boa Viagem, Recife)

Retorno: Travessa do Piza, Olinda (próximo à Igreja de Santa Tereza)

Tarifa:R$25

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado - 8h-0h | Domingo a Terça - 9h-0h



Shopping Plaza

Saída: Estacionamento do Shopping Plaza (Casa Forte, Recife)

Retorno: Travessa do Piza, Olinda (próximo ao Campo Society - Eco Play)

Tarifa: R$30

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado a Terça - 8h-23h



Shopping Tacaruna

Saída: Estacionamento do Shopping Tacaruna (Santo Amaro, Recife)

Retorno: Avenida Presidente Kennedy, Olinda (após a ciclovia)

Tarifa: R$16

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado a Terça - 7h-23h50



Circular Olinda

Itinerário: Avenida Tiradentes / Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti / Av. Presidente Getúlio

Vargas / Praça 12 de Março

Tarifa: R$4,30

Forma de pagamento: R$/VEM

Horário de operação: Sábado a Terça - 9h-0h



Mobilidade

A Secretaria de Mobilidade Urbana também organizou uma operação especial para otimizar o trânsito e o transporte durante o Carnaval de Olinda 2025, abrangendo o Sítio Histórico e seus arredores.

As medidas, que já começaram a ser aplicadas nas prévias, serão intensificadas entre os dias 1º até o dia 4 de março, período em que os pontos móveis começam a ser instalados. Além disso, a operação seguirá em fase pós-carnaval até 12 de março, data em que se celebra o aniversário da cidade.



Pontos de Bloqueio fixos

Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos. Nesses casos, as vias ficarão fechadas com manilhas de concreto. A interrupção tem início no sábado (1º), a partir das 0h, sendo finalizada na quarta-feira de Cinzas, (5), a partir do meio-dia.



Confira os pontos abaixo:



BF01 – PE 15 x Rua Duarte Coelho

BF02 – Rua do Piza

BF03 – Av. Beira Rio (Varadouro)

BF04 – Travessa Santo Antônio

BF05 – Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas

BF06 – 1ª Travessa Joaquim Nabuco

BF07 – Rua da Boa Hora

BF08 – Rua Maria Teresa Beltrão

BF09 – Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante

BF10 – Rua Bica dos Quatro Cantos

BF11 – Rua Severino José Ramalho

BF12 – Rua José Ramalho

BF13 – Rua Bartolomeu de Medeiros

BF14 – Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe

BF15 – Rua de São João

BF16 – Rua Ilma Cunha

BF17 – Rua Dom Bonifácio Jansen

BF18 – Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho

BF19 – Rua Frei Afonso Maria

BF20 – Rua Alta da Bela Vista

BF21 – Rua Mal. Da Fonseca

BF22 – Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa

BF23 – Praça 12 de Março (Rua central)

BF24 – Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré

BF25 – Rua Dom Pedro Rossler

BF26 – Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa

BF27 – Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)

BF28 – Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo

de Bombeiros)

BF29 – Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de

Bombeiros)

MÓVEIS



Além dos bloqueios fixos, também serão montados seis pontos de bloqueio móveis. Os locais terão a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado. Confira os pontos abaixo:



BM01 – Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);

BM02 – PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);

BM03 – Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);

BM04 – Av. Olinda (Varadouro);

BM05 – Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;

BM06 – Estrada do Bonsucesso.



Pontos de táxi

Para garantir a locomoção da população, seis pontos especiais de táxi estarão disponíveis, possibilitando o embarque e desembarque ainda mais perto da folia. Os locais estarão devidamente identificados e sinalizados para facilitar a localização dos motoristas e passageiros.

Praça do Carmo (Via Local – em frente ao Clube Atlântico, no sentido Olinda);

Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa);

Avenida Presidente Kennedy (próximo à Rua Travessa do Piza);

Av. Getúlio Vargas (próximo à Rua João Joaquim Antunes – Supermercado Extra);

Av. Getúlio Vargas (Praça 12 de Março, na parada de ônibus desativada no período);

Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Hospital Tricentenário).



Transporte por aplicativo

Durante o período de Carnaval, quando haverá bloqueios e a circulação de veículos será controlada, serão ativadas rotas alternativas para transportes por aplicativo, com acessos restritos conforme detalhado abaixo:



Acesso Sul

O acesso por esta rota será permitido apenas para veículos com passageiros. O desembarque deverá ocorrer no início da Travessa do Piza, em Santa Tereza, em área devidamente sinalizada. As rotas incluem:

Avenida Presidente Kennedy – trecho entre a Avenida Pan Nordestina e a Travessa do

Piza, no sentido Centro; a Travessa do Piza; e a Avenida Olinda.



Acesso Norte

No Acesso Norte, a rota estará liberada até os pontos controlados. Nestes corredores, a entrada de veículos não autorizados será proibida. O embarque e desembarque deverá ocorrer na Praça 12 de Março e na Estrada do Bonsucesso.



Equipe de profissionais

Para assegurar um Carnaval mais seguro e com boa circulação para pedestres e veículos, os agentes de trânsito estarão nas ruas durante todos os dias da festa. A estrutura também contará com sinalização vertical e horizontal, incluindo cavaletes, cones e fitas. Em casos de irregularidades e infrações, caminhões guincho estarão disponíveis para liberar as vias.

