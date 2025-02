Carnaval 2025: Olinda terá campanha de combate ao assédio e proteção à criança e juventude

A- A+

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, anunciou, na manhã desta segunda-feira (24), no Palácio dos Governadores, sede da gestão, a programação de serviços e infraestrutura para o Carnaval da cidade.

A festa deste ano, que começa oficialmente a partir das 15h desta quinta-feira (27), contará com uma campanha de combate à importunação sexual contra as mulheres.

A iniciativa é uma parceria entre a organização Livre de Assédio e a Prefeitura de Olinda. Entre as ações, a campanha inclui a capacitação de ambulantes e trabalhadores de camarotes e day uses, além da croação de dois pontos de apoio no Centro Histórico da cidade para acolhimento e orientção às foliãs.

"O trabalho já começou nas ladeiras de Olinda. Os empreendedores e empreendedoras foram treinados para identificar essas situações, saber sinalizar para a guarda municipal e saber acolher e encaminhar essas mulheres para equipamentos que estarão à disposição delas", detalhou a presidente da organização Livre de Assédio, Ana Addobati.

Presidente da Organização Livre de Assédio, Ana Addobati | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Ana ainda ressaltou que os funcionários capacitados são bilíngues, devido à demanda de turistas que a cidade recebe.

"A gente tem uma grande camada de turistas que, às vezes, vêm sozinhas para curtir o Carnaval. Então a gente está tendo essa camada de cuidado", garantiu.

Ainda segundo Ana, haverá, também, além do combate ao assédio, haverá uma atenção à violência contra a mulher, que registra aumento no número de casos durante o Carnaval.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, ressaltou a importância de implementar essas iniciativas.

"A gente quer um Carnaval de alegria, de respeito, feito para todo mundo, sem deixar ninguém para trás, sobretudo, a gente quer um Carnaval seguro para nós, mulheres. Trazer o protocolo Livre de Assédio é uma alegria enorme, porque, este ano, a gente consegue colocar em prática", destacou.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Durante o Carnaval, haverá também o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), que estará presente no posto do Carmo, com uma equipe composta por advogados, assistente social e psicólogos, junto com a guarda feminina e a Delegacia da Mulher.

Conscientização e direitos humanos

Além da atenção à mulher, a prefeitura também anunciou que equipes especializadas realizarão abordagens junto aos foliões para a prevenção ao abuso de álcool e drogas; o combate ao racismo; a liberdade religiosa; e os direitos da população LGBTQIA+.

O Carnaval da cidade também contará com o Polo de Proteção a Crianças e Adolescentes, que funcionará no Clube Atlântico, no bairro do Carmo. O espaço oferecerá atendimento e encaminhamento para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, além de acolher filhos de trabalhadores do Carnaval.

Durante o período de 1º até 4 de março de 2025, das 8h às 20h, serão promovidas atividades lúdicas, recreativas e artísticas. A estimativa é atender, em média, 70 crianças e adolescentes por dia.

Além disso, a Casa de Passagem será destinada ao acolhimento de crianças de 0 a 4 anos. O local contará, ainda, com oferta de refeições.



Os trabalhos de conscientização incluem ações voltadas para o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes, conduzidas pelo Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da proteção infantil, promovendo informação e incentivando denúncias de violações de direitos.



Veja também