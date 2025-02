Carnaval 2025: Olinda terá 350 banheiros químicos durante os dias de folia

A- A+

Durante a coletiva de anúncio da programação de serviços e infraestrutura, a Prefeitura de Olinda, anunciou que a cidade terá 350 banheiros químicos durante os dias de Carnaval.

A prefeitura também informou que estará oferecendo serviços de saúde gratuitos e espaço de acessibilidade.

A expectativa da gestão da cidade é de receber cerca de 4 milhões de pessoas para os dias da festa.

Secretaria de Gestão Urbana

Um plano especial de limpeza e serviços públicos foi montado para atender às necessidades geradas pelo Carnaval. Durante os dias de festividades, as equipes contarão com reforço no efetivo.

Um dos principais recursos será o uso de máquinas de varrição mecânica, o que tornará o processo mais ágil.



No Sítio Histórico, os trabalhos começarão às 22h, enquanto nas outras áreas da cidade a limpeza seguirá o cronograma habitual.

Lançamentos de agentes: mais de 600

Varredeiras mecânicas: 02

Sopradores: 04

Caminhão de lavagem: 07

Caminhão compactador: 08

Ônibus: 02



Banheiros Químicos

Banheiros Químicos: 350 cabines para todo evento de Carnaval;

Serão 80 pessoas para mobilização, desmobilização e fiscalização das cabines sanitárias;



Pontos com banheiros químicos

Igreja de Santa Tereza

Escola Sigismundo Gonçalves

Correios

Avenida Luiz Gomes

Sítio de Seu Reis

Avenida Presidente Kennedy

Mercado Eufrásio Barbosa

Praça Dantas Barreto

Pátio de São Bento

Rua Dez de Novembro

Rua Porto Seguro

Casarão do Carmo

Rua da Palha

Ladeira da Sé

Rua Pedro Monteiro

Igreja de São Pedro

Praça Laura Nigro

Beco da Ribeira

Saúde

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Saúde, também informou que oferecerá serviços de saúde para a população que estiver curtindo o Carnaval.

Um desses serviços será na Praça João Pessoa, no Carmo (ao lado do correios), onde os foliões vão encontrar o Espaço de Promoção da Saúde prestando informações e orientações sobre os cuidados com a saúde, violência sexual e os serviços de urgência e emergência.

Além disso, o espaço contará com um estande da Prevenção do HIV e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que, além de esclarecer dúvidas sobre IST/HIV/Aids, também ofertará testes rápidos à população.

O local funcionará das das 11h às 17h.

Acessibilidade

Outro serviço oferecido pela gestão, sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, será o Camarote da Acessibilidade.

O espaço estará em funcionamento a partir de sábado (1º) até terça-feira (4) e estará localizado na Avenida Liberdade, Praça do Carmo.

O horário de funcionamento será das 8h às 16h. Ao todo, serão oferecidas 60 vagas diárias para pessoas com

deficiência e seus acompanhantes.



