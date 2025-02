A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: Neoenergia anuncia operação em parceria com Bombeiros e Samu; veja investimento Ação da distribuidora tem parceria do Corpo de Bombeiros e Samu

Com o objetivo de promover um Carnaval mais seguro para os foliões, a Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (12), uma operação com investimento de R$ 9 milhões para as áreas de concessão de energia elétrica. A ação tem parceria com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A operação vem sido colocada em prática desde o final do ano passado, já em preparação para a folia em Pernambuco.

A Neoenergia também vai aumentar em 40% o número de equipes de plantão, disponíveis 24 horas por dia nos principais pontos de festa no Estado. O Centro de Operações Integradas, no Recife, terá incremento de 20%.

Ao todo, foram feitas também cerca de 37 mil podas, 3 mil quilômetros de rede inspecionados e 850 profissionais mobilizados. Também foram substituídos ou melhorados 5 mil equipamentos de subestações em vários municípios, como Recife, Olinda, Bezerros, Triunfo, Goiânia, Petrolina, dentre outros.

"Tolerância zero para ligações clandestinas. Teremos um forte efetivo para combater isso e estaremos desligando todas essas ligações. Também vamos reforçar com as pessoas todas as questões de segurança, além de dar o passo a passo para as ligações provisórias, que têm um forte aumento durante o Carnaval", afirmou o superintendente de Operações da Neoenergia, Leonardo Moura.

Os pedidos de ligação provisória precisam ser feitos pelo menos cinco dias antes do evento, para que a equipe da Neoenergia possa fazer o trabalho de maneira devida. Os clientes podem procurar o teleatendimento da Neoenergia por meio do Disque-116, o WhatsApp (81) 3217-6990, ou o site oficial.

Atenção para as serpentinas metálicas

Um ponto importante para o Carnaval deste ano é a proibição das serpentinas metálicas, que oferecem perigo para quem estiver usando caso entre em contato com a rede elétrica. Segundo a nova legislação, em vigor desde dezembro do ano passado, quem for flagrado vendendo o produto terá a mercadoria apreendida e poderá ser multado em até R$ 10 mil.

"Como ainda é algo recente, é importante em canais de comunicação que falemos sobre o assunto. Sabemos que o material é muito usado no Carnaval, mas existem outros materiais que podem ser usados para substituir, como serpentinas de papel crepom, que não vão tirar o brilho da festa e oferecer segurança", explicou o superintendente de Operações da Neoenergia.

Leonardo Moura, diretor de Operações da Neoenergia | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Leonardo Gomes, coordenador do Samu | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Coronel George Farias, diretor integrado especializado do Corpo de Bombeiros | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Corpo de Bombeiros

Durante a festa, o efetivo do Corpo de Bombeiros será aumentado em 10%. Os números mais amplos serão divulgados em breve, junto à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Também é importante se atentar para o cadastro no site do Corpo de Bombeiros de todos os produtores e donos de camarote. Eles também devem informar tudo virtualmente na portaria da SDS, em um prazo de pelo menos 10 dias.

"Queremos ter um Carnaval mais seguro ainda. O foco do Corpo de Bombeiros é sempre a prevenção e vem ainda com o alerta para os produtores e realizadores de eventos que vão ao nosso site para regularizar os seus camarotes. Tem lá todas as orientações detalhadas. Temos também a portaria da SDS para que sejam repassadas as informações e os órgãos de segurança possam fazer o seu papel", explicou o coronel George Farias, diretor integrado especializado do Corpo de Bombeiros.

Dentre as recomendações, o destaque vai para o seguimento dos protocolos de segurança em locais fechados.

"Vamos olhar saídas de emergência, extintores de incêndio e sinalização. Em algumas edificações, é preciso um projeto prévio de de prevenção e combate à incêndios. Nesse projeto há tudo certo sobre as informações de segurança no local para a realização dos eventos", completou.

Samu

Para este ano, no Recife, o Samu aumentou o que é chamado de "descentralização", com o aumento de 13 para 21 postos na Capital pernambucana durante os dias de festa.

"Com isso, ficarmos mais próximos da população durante a festa, para que possamos fazer o atendimento mais rápido", disse o coordenador do Samu, Leonardo Gomes.

O Samu também vai fazer rondas especiais durante o desfile do Galo da Madrugada, no dia 1° de março, no Centro do Recife. Todo o trajeto vai ser acompanhado por carros e motos do serviço com profissionais prontos para atender a população.

Há ainda um foco especial no Marco Zero, que ganhou dois novos postos de atendimento. Isso vem para enfrentar a alta de atendimentos no ponto, que quase duplicou entre 2023 e 2024.

"O nosso papel agora é prevenir. Se não aparecermos no Carnaval, então cumprimos nossa missão. Mas, para nós, o Carnaval já começou, já que começamos os preparativos. Todos os principais pontos também vão ter rondas especiais do Samu, para que possamos atender as pessoas com mais agilidade", completou o coordenador do Samu.

Em casos de emergência ou necessidade de atendimento, o Samu pode ser acionado pelo 192 ou nos postos de saúde montados nas festas.

"Trio da conscientização"

Um ponto interessante da operação está na divulgação. Em Pernambuco, serão repassadas orientações de segurança em rádios e redes sociais. Além disso, em parceria com o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco de rua do mundo, as mensagens de conscientização serão repassadas também em um dos trios elétricos durante o desfile, em 1° de março.

A campanha de conscientização tem parceria também com o cantor e percussionista Carlinhos Brown, que canta o jingle "Energia é Folia", feito especialmente para este Carnaval.

"Tentamos, através da música, tocar as pessoas nesse período de festas, reforçando as questões de segurança. Tudo isso além da nossa equipe em campo para garantir que façamos não só o maior e melhor Carnaval, como também permitimos a segurança, que é a nossa maior intenção", acrescentou Leonardo Moura.

Confira, abaixo, os números detalhados da operação:

- Cerca de 37.000 podas realizadas

- Mais de 3.000 quilômetros de rede inspecionados

- Mais de 1.650 vistorias e manutenções em equipamentos Instalação ou substituição de aproximadamente 90 equipamentos automatizados



- Mais de 850 profissionais envolvidos nas operações do sistema elétrico

- 100 equipes extras de prontidão



Equipes extras mobilizadas para as principais prévias e bailes de Carnaval

- 52 controladores, engenheiros e supervisores de campo monitorando o sistema diariamente

Veja também as principais dicas de segurança com a rede elétrica no Carnaval:

- Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar à Neoenergia

- Não jogar serpentina na direção da rede elétrica.

- Não aproximar "bastão de selfie' da rede elétrica

- Não subir em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica

- Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em risco, é crime.

- Não colocar enfeites e nem jogar objetos na rede elétrica.

- Evitar que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica. Não posicionar jatos d'água em direção à rede elétrica.

- É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões.

- Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Neoenergia através do número 116.

