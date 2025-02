Carnaval 2025: Ouvidoria da SDS realiza atendimentos em polos carnavalescos pelo Estado

A- A+

Neste Carnaval, todo o efetivo da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) estará mobilizado para reforçar a equipe da segurança pública durante os festejos de Momo, garantindo o atendimento aos foliões pernambucanos e turistas.

Os profissionais atuarão em diversos polos, com ações itinerantes e volantes, recebendo sugestões, reclamações e denúncias.

Para ampliar ainda mais o atendimento, a Ouvidoria contará com quatro integrantes em cada tipo de ação. Entre as atividades desempenhadas estarão: recebimento e análise de manifestações dos cidadãos sobre a prestação de serviços públicos; divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria e da integração da Rede Estadual de Ouvidorias; e fornecimento de informações sobre serviços essenciais, como localização de delegacias, pontos de apoio e policiamento.

“Nossa missão é fortalecer e aproximar ainda mais a população das forças de segurança do Estado, inclusive durante o Carnaval. Estaremos prontos para atender a todos os foliões, que podem fazer denúncias, elogios, solicitações e sugestões, de forma gratuita e com garantia do sigilo absoluto”, assegurou o ouvidor da SDS, Diego Pernambuco.

As ações itinerantes começaram nesta quinta-feira (27), na abertura do Carnaval do Recife, com uma equipe posicionada em frente ao Banco do Brasil, na entrada da Rua Rio Branco.

Nesta sexta-feira (28), o trabalho será realizado na entrada principal do evento em Paudalho. Já no Sábado de Zé Pereira (1º), as equipes atuarão no Galo da Madrugada, em frente à sede da Polícia Civil, na Rua da Aurora. No domingo (2), o atendimento será no tradicional Papangu de Bezerros, e na segunda-feira (3), em Olinda, na Praça do Jacaré.

Nos eventos do Galo da Madrugada e de Olinda, a ação itinerante contará com a presença do ônibus da Ouvidoria e da Rede Estadual de Ouvidorias. Nestas datas, além do atendimento, a Ouvidoria da SDS realizará a campanha contra a importunação sexual, distribuindo panfletos com a mensagem: “Importunação sexual não tem desculpa, tem lei!”.

Nos dias 4 e 5 de março, o trabalho será realizado de forma volante, com equipes circulando nos polos do Recife Antigo, Olinda e Bezerros, ampliando o acesso da população aos serviços da Ouvidoria.

Os atendimentos da Ouvidoria da SDS também podem ser realizados pelos seguintes canais:

E-mail: [email protected]

Telefones: 0800.081.5001

WhatsApp: (81) 9.9488.3455

Disque Denúncia: 181



