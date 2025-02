A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: programação da folia em Paulista tem Raphaela Santos, Almir Rouche e Priscila Senna Cidade terá quatro polos com várias apresentações ao longo do Carnaval

A programação oficial do Carnaval 2025 de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) começa neste Sábado de Zé Pereira (1º).

A grade traz atrações musicais e culturais em vários polos espalhados pela cidade.

O principal é o Polo Janga, que terá quatro dias de programação, com shows de Raphaela Santos, Nonô Germano, Tayara Andreza, Conde Só Brega e outros nomes.

No Ecoparque das Paineiras, o Polo Infantil recebe shows de Tio Marquinhos, Geração Kids e Tonho e Tonha.

O Polo Afro Indígena tem programação na terça-feira com apresentações de Zeca do Rolete, Afoxé Filhos de Xangô, Gabi do Carmo, Orquestra de Frevo e Anderson Ferrer.

A festa continua na Quarta-Feira de Cinzas (5), com o Bacalhau na Vara, com shows de Vitinho Polêmico, Tocha, Almir Rouche e Priscila Senna e outros nomes.

O encerramento será em 16 de março, com o Polo Carnamar, em Maria Farinha, onde serão feitas apresentações de Ed Carlos, DJs e convidados especiais.

Carnaval 2025: confira a programação de Paulista

Polo Janga

Sábado, 1º de março - a partir das 16h

Zeca do Rolete

Ylana

Lili Trindade

Raphaela Santos

Domingo, 2 de março - a partir das 15h

Bonecos Gigantes

Bloco Lírico

Rogério Rangel

Patusco

Nosso Sentimento

Imaginasamba

Segunda-feira, 3 de março - a partir das 15h

Palhaço Coqueiro

Maracatu Plugado

Eduardo Moreno

Nonô Germano

Tayara Andreza

Terça-feira, 4 de março - a partir das 15h

Palha de Coco

Banda Camelô

Noara Marques

Conde Só Brega

Muído

Polo Infantil Paineiras

Domingo, 2 de março - a partir das 15h

Tio Marquinhos

Geração Kids

Tonho e Tonha

Polo Afro Indígena (Rua Orobó, Paratibe)

Terça-feira, 4 de março - a partir das 8h

Zeca do Rolete

Afoxé Filhos de Xangô

Gabi do Carmo

Orquestra de Frevo

Anderson Ferrer

Bacalhau na Vara

Quarta-feira, 5 de março - a partir das 11h

Muído

Lili Trindade

Inove

Mil Milhas

Tentação

Vitinho Polêmico

Tocha

Almir Rouche

Priscila Senna

Polo Carnamar (Prainha do Rio Timbó, Maria Farinha)

Domingo, 16 de março - a partir das 8h

Passeios de barcos

Ed Carlos

Música ao vivo & DJs

Convidados especiais

